Правительство Германии не верит в исправность "Северного потока-2" несмотря на заверения рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство Германии не верит в исправность "Северного потока-2" несмотря на заверения рф

Энергетика
24
Вопреки российским заявлениям, федеральное правительство Германии пока не предполагает, что одна из двух труб газопровода «Северный поток-2» осталась целой после сентябрьских взрывов.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Spiegel.
«Очень вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами негативно повлиял на обе нитки трубопровода, и потому базовая техническая готовность больше не обеспечивается», — заявило федеральное правительство в ответ на парламентский вопрос лидера парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Лейфа-Эрика Хольма.
Кроме того, газопровод «Северный поток-2» все равно не получил необходимой для его эксплуатации сертификации и не сможет быть запущен в эксплуатацию. Берлин остановил этот процесс после вторжения россии в Украину.
Место для вашей рекламы
По мнению Хольма, правительственную коалицию вполне устраивает то, что «вопрос поставок газа через «Северный поток» решен терактами.
Его партия выступает за ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» и отвергает курс федерального правительства, желающего стать независимым от поставок российского газа в ответ на российскую захватническую войну в Украине.
В конце сентября после взрывов вблизи балтийского острова Борнхольм было обнаружено четыре утечки на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», две из них — в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Трубопроводы на момент взрывов не работали, но содержали газ.
Как известно, в Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий. Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.