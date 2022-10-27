Правительство Германии не верит в исправность "Северного потока-2" несмотря на заверения рф — Finance.ua

Правительство Германии не верит в исправность "Северного потока-2" несмотря на заверения рф Сегодня 10:15 — Энергетика

Вопреки российским заявлениям, федеральное правительство Германии пока не предполагает, что одна из двух труб газопровода «Северный поток-2» осталась целой после сентябрьских взрывов.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Spiegel.

«Очень вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами негативно повлиял на обе нитки трубопровода, и потому базовая техническая готовность больше не обеспечивается», — заявило федеральное правительство в ответ на парламентский вопрос лидера парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Лейфа-Эрика Хольма.

Кроме того, газопровод «Северный поток-2» все равно не получил необходимой для его эксплуатации сертификации и не сможет быть запущен в эксплуатацию. Берлин остановил этот процесс после вторжения россии в Украину.

По мнению Хольма, правительственную коалицию вполне устраивает то, что «вопрос поставок газа через «Северный поток» решен терактами.

Его партия выступает за ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» и отвергает курс федерального правительства, желающего стать независимым от поставок российского газа в ответ на российскую захватническую войну в Украине.

В конце сентября после взрывов вблизи балтийского острова Борнхольм было обнаружено четыре утечки на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», две из них — в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Трубопроводы на момент взрывов не работали, но содержали газ.

Как известно, в Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий. Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.

Економічна Правда По материалам:

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