Правительство Франции готово приобрести крупнейшего в мире оператора АЭС — Finance.ua

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Правительство Франции готово приобрести крупнейшего в мире оператора АЭС

Энергетика
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Правительство Франции готово приобрести крупнейшего в мире оператора АЭС
Правительство Франции готово приобрести крупнейшего в мире оператора АЭС
Правительство Франции намерено приобрести за 8 млрд евро 16% акций французской энергетической компании Electricite de France (EDF), крупнейшего в мире оператора атомных электростанций.
Об этом сообщает Reuters.
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Предполагается, что сделка будет завершена до конца текущего года. Один из источников сообщил, что стоимость покупки 16% акций, которыми государство еще не владеет, может достигать почти 10 млрд евро.
Правительству Франции уже принадлежит 84% EDF. Источники в правительстве сообщили, что государство проведет публичное размещение акций на рынке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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