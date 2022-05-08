Правительство дополнительно направило 359 миллионов для ВСУ — Finance.ua
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Правительство дополнительно направило 359 миллионов для ВСУ

Сегодня 12:14Казна и Политика
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Правительство дополнительно направило 359 миллионов для ВСУПравительство дополнительно направило 359 миллионов для ВСУ
Правительство дополнительно направило 359 млн гривен на закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд ВСУ.
Как сообщает Правительственный портал, соответствующее распоряжение «Некоторые вопросы использования средств специального фонда государственного бюджета в 2022 году» принято на заседании Кабмина в субботу, 7 мая.
«По инициативе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проектом акта предусматривается дополнительно направить остаток неиспользованных средств на сумму 359 млн грн Министерству обороны по специальному фонду госбюджета на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных сил», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что правительству разрешено направить в 2022 году остатки средств, источником формирования которых были поступления специального фонда государственного бюджета от взносов на регулирование, уплачиваемых субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, созданные по состоянию на 1 января 2022 года и не использованные до 1 апреля 2022 года, для осуществления мероприятий в секторе обороны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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