Правительство докапитализировало Укрфинжилье — Finance.ua

Правительство докапитализировало Укрфинжилье Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Правительство докапитализировало Укрфинжилье

Правительство провело выпуск облигаций внутреннего госзайма в размере 30 млрд грн в обмен на акции допэмиссии госкомпании ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье»).

Отмечается, что 23 декабря единственный акционер «Укрфинжилья» — правительство — приняло решение о дополнительном выпуске акций на 30 млрд грн, или 149,93% уставного капитала. Акции размещаются по номинальной стоимости — 1 грн.

По данным НБУ, объем ОВГЗ в собственности юрлиц 30 декабря вырос на 30,789 млрд грн: рыночные размещения на подобные суммы отсутствовали.

На минувшей неделе Кабмин поручил Министерству финансов до конца года выпустить пятилетние ОВГЗ под 19,5% для докапитализации «Укрфинжилья».

«Укрфинжилье» является координатором госпрограммы доступного ипотечного кредитования для граждан «єОселя».

Фінансовий клуб По материалам:

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