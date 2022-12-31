Правительство докапитализировало Укрфинжилье — Finance.ua

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Правительство докапитализировало Укрфинжилье

Казна и Политика
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Правительство докапитализировало Укрфинжилье
Правительство докапитализировало Укрфинжилье
Правительство провело выпуск облигаций внутреннего госзайма в размере 30 млрд грн в обмен на акции допэмиссии госкомпании ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье»).
Об этом сообщается на сайте «Укрфинжилья».
Отмечается, что 23 декабря единственный акционер «Укрфинжилья» — правительство — приняло решение о дополнительном выпуске акций на 30 млрд грн, или 149,93% уставного капитала. Акции размещаются по номинальной стоимости — 1 грн.
По данным НБУ, объем ОВГЗ в собственности юрлиц 30 декабря вырос на 30,789 млрд грн: рыночные размещения на подобные суммы отсутствовали.
На минувшей неделе Кабмин поручил Министерству финансов до конца года выпустить пятилетние ОВГЗ под 19,5% для докапитализации «Укрфинжилья».
«Укрфинжилье» является координатором госпрограммы доступного ипотечного кредитования для граждан «єОселя».

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По материалам:
Фінансовий клуб
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