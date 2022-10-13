Правительство Чехии приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан — Finance.ua
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Правительство Чехии приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан

Мир
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Правительство Чехии приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан
Правительство Чехии приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан
Правительство Чехии в среду приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан, а также поддержке обучения белорусских и украинских студентов в чешских вузах.
Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Чехии.
«В то время как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно прибывает до 200 граждан российской федерации», — сказал глава чешского МИД Ян Липовский.
«Именно поэтому мы договорились, что тем российским гражданам, которые въезжают на чешскую территорию через внешнюю Шенгенскую границу — в частности, наш международный аэропорт — с целью туризма, спорта или культуры, теперь будет отказано во въезде», — добавил он.
Он уточнил, что это решение вступит в силу с 25 октября и касается российских путешественников с действующей шенгенской визой, выданной любой страной-членом ЕС.
Таким образом Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые закрыли свои границы для российских туристов в предыдущие недели.
В то же время правительство Чехии разрешило студентам из Украины поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС, а белорусским студентам — разрешило приезжать на чешскую территорию.
«Мы хотим предоставить качественное европейское образование тем, кого преследуют по политическим мотивам, и тем, кто настроен изменить нынешние недемократические условия в своей стране», — добавил глава чешской дипломатии.
Напомним, с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с рф. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более продолжительным и дорогим.

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По материалам:
Європейська правда
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