Правительство Чехии приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан — Finance.ua

Правительство Чехии приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан Сегодня 13:35 — Мир

Правительство Чехии приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан

Правительство Чехии в среду приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан, а также поддержке обучения белорусских и украинских студентов в чешских вузах.

Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Чехии.

«В то время как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно прибывает до 200 граждан российской федерации», — сказал глава чешского МИД Ян Липовский.

«Именно поэтому мы договорились, что тем российским гражданам, которые въезжают на чешскую территорию через внешнюю Шенгенскую границу — в частности, наш международный аэропорт — с целью туризма, спорта или культуры, теперь будет отказано во въезде», — добавил он.

Он уточнил, что это решение вступит в силу с 25 октября и касается российских путешественников с действующей шенгенской визой, выданной любой страной-членом ЕС.

Таким образом Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые закрыли свои границы для российских туристов в предыдущие недели.

В то же время правительство Чехии разрешило студентам из Украины поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС, а белорусским студентам — разрешило приезжать на чешскую территорию.

«Мы хотим предоставить качественное европейское образование тем, кого преследуют по политическим мотивам, и тем, кто настроен изменить нынешние недемократические условия в своей стране», — добавил глава чешской дипломатии.

Напомним, с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с рф. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более продолжительным и дорогим.

Європейська правда По материалам:

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