Правительство будет продолжать и расширять поддержку украинского бизнеса в 2023 году — премьер — Finance.ua

Правительство будет продолжать и расширять поддержку украинского бизнеса в 2023 году — премьер Сегодня 10:29 — Казна и Политика

Правительство будет продолжать и расширять поддержку украинского бизнеса в 2023 году — премьер, Фото: kmu.gov.ua

За 9 месяцев войны Украина сохранила макроэкономическую стабильность.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Киевского международного экономического форума.

«Мы перестроили логистику, расширив в несколько раз пропускную способность западной границы. Нам удалось побороть топливный кризис. Для бизнеса были уменьшены налоги. Отменены сотни разрешений и лицензий. Экономика работает на военных рельсах и более 3 тыс. предприятий сегодня выполняют мобилизационные задачи», — подчеркнул глава правительства.

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Кроме того, по его словам, с 24 февраля бизнес получил 60 млрд грн льготных кредитов только по программе «5-7-9». Были запущены грантовые программы в рамках проекта єРобота, по которой уже более 2 тыс. успешных заявок на 1,8 млрд грн. Государство помогло в релокации более 700 предприятий.

«Понимаем, что бизнес хочет большего. Больше поддержки, меньше налогов. Больше финансового ресурса, меньше государства в экономике. Мы ищем балансы. Но в момент, когда все налоговые и таможенные поступления идут на финансирование армии и обороны, мы не можем позволить лишние рискованные шаги», — отметил Шмыгаль.

В то же время, премьер-министр подчеркнул, что правительство будет не только продолжать, но и расширять точечную поддержку украинского бизнеса в 2023 году. В частности, речь идет о Дія.City, индустриальных парках, єРобота, «5-7-9» и многих других программах.

«Государство и бизнес продолжат работу единым фронтом, чтобы обеспечить армию и нашу победу», — подчеркнул он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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