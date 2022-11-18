Правительство будет продолжать и расширять поддержку украинского бизнеса в 2023 году — премьер — Finance.ua

Правительство будет продолжать и расширять поддержку украинского бизнеса в 2023 году — премьер
За 9 месяцев войны Украина сохранила макроэкономическую стабильность.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Киевского международного экономического форума.
«Мы перестроили логистику, расширив в несколько раз пропускную способность западной границы. Нам удалось побороть топливный кризис. Для бизнеса были уменьшены налоги. Отменены сотни разрешений и лицензий. Экономика работает на военных рельсах и более 3 тыс. предприятий сегодня выполняют мобилизационные задачи», — подчеркнул глава правительства.
Кроме того, по его словам, с 24 февраля бизнес получил 60 млрд грн льготных кредитов только по программе «5-7-9». Были запущены грантовые программы в рамках проекта єРобота, по которой уже более 2 тыс. успешных заявок на 1,8 млрд грн. Государство помогло в релокации более 700 предприятий.
«Понимаем, что бизнес хочет большего. Больше поддержки, меньше налогов. Больше финансового ресурса, меньше государства в экономике. Мы ищем балансы. Но в момент, когда все налоговые и таможенные поступления идут на финансирование армии и обороны, мы не можем позволить лишние рискованные шаги», — отметил Шмыгаль.
В то же время, премьер-министр подчеркнул, что правительство будет не только продолжать, но и расширять точечную поддержку украинского бизнеса в 2023 году. В частности, речь идет о Дія.City, индустриальных парках, єРобота, «5-7-9» и многих других программах.
«Государство и бизнес продолжат работу единым фронтом, чтобы обеспечить армию и нашу победу», — подчеркнул он.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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