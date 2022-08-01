Правительство Болгарии одобрило договор о поставках сжиженного газа из США — Finance.ua

Правительство Болгарии одобрило договор о поставках сжиженного газа из США Сегодня 19:13 — Энергетика

Правительство Болгарии одобрило договор о поставках сжиженного газа из США

Правительство Болгарии одобрило договор о поставках семи партий сжиженного газа из США.

Об этом сообщает телеканал БНТ, передает Enkorr

На, предположительно, последнем заседании Совмина премьер-министр страны Кирилл Петков подчеркнул, что Болгария с октября по апрель 2023 года получит семь танкеров с грузом сжиженного газа из США.

Выполнение договора возможно при условии, что служебное правительство обеспечит необходимую инфраструктуру для СПГ в Греции и Турции. Служебное правительство может отказаться от соглашения до 19 августа, добавил премьер.

В правительстве Болгарии утверждают, что цена на американский сжиженный газ будет примерно на 30 евро меньше, чем на европейских рынках.

Напомним, Греция и Болгария завершили строить газопровод-интерконнектор между странами, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ вместо российского.

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Економічна Правда По материалам:

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