Правительство Болгарии одобрило договор о поставках сжиженного газа из США — Finance.ua
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Правительство Болгарии одобрило договор о поставках сжиженного газа из США

Энергетика
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Правительство Болгарии одобрило договор о поставках сжиженного газа из США
Правительство Болгарии одобрило договор о поставках сжиженного газа из США
Правительство Болгарии одобрило договор о поставках семи партий сжиженного газа из США.
Об этом сообщает телеканал БНТ, передает Enkorr.
На, предположительно, последнем заседании Совмина премьер-министр страны Кирилл Петков подчеркнул, что Болгария с октября по апрель 2023 года получит семь танкеров с грузом сжиженного газа из США.
Выполнение договора возможно при условии, что служебное правительство обеспечит необходимую инфраструктуру для СПГ в Греции и Турции. Служебное правительство может отказаться от соглашения до 19 августа, добавил премьер.
В правительстве Болгарии утверждают, что цена на американский сжиженный газ будет примерно на 30 евро меньше, чем на европейских рынках.
Напомним, Греция и Болгария завершили строить газопровод-интерконнектор между странами, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ вместо российского.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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