Правительство Австрии хочет запретить отопление на ископаемых видах топлива с 2023 года — Finance.ua
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Правительство Австрии хочет запретить отопление на ископаемых видах топлива с 2023 года

Энергетика
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Правительство Австрии хочет запретить отопление на ископаемых видах топлива с 2023 года
Правительство Австрии хочет запретить отопление на ископаемых видах топлива с 2023 года
Правительство Австрии хочет запретить новые нефтяные, угольные и газовые отопительные приборы с 2023 года, а также заменить существующие отопительные системы, но для этого необходимо большинство в две трети голосов в парламенте.
Об этом сообщает Euractiv.
Строительный сектор Австрии демонстрирует гораздо более высокие показатели, чем в среднем по ЕС. Хотя здания потребляют 25% газа, их выбросы составляют всего 13% от общего объема выбросов в стране. Поскольку страна во многом зависит от российского газа, эксперты призвали к действиям, направленным на ускорение отказа от газа.
«Настоящая независимость, настоящая безопасность придет только тогда, когда мы освободимся от зависимости от российского газа», — объяснила министр энергетики Леонор Гевесслер.
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«Этого можно достичь, но мы должны перейти на альтернативы как можно скорее», — добавила она.
Для зданий замена обогревателей будет означать полагание на «известные технологии». Тепловые насосы, солнечная энергия и централизованное теплоснабжение обычно считаются оптимальными источниками тепла. В Австрии пеллетные обогреватели на основе биомассы также популярны среди населения и политиков.
Начиная с 2023 года, в новых зданиях планируется запретить использование отопительных приборов на ископаемых видах топлива, а с 2025 года устаревшие системы отопления на нефти и угле должны быть заменены на климатически благоприятные отопительные приборы.
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Начиная с нефтяных отопительных систем, построенных до 1980 года, правительство поставило цель к 2035 году полностью отказаться от частных нефтяных и угольных отопительных систем, а к 2040 году заменить все газовые отопительные системы.
Новый закон о возобновляемой энергетике требует большинства в две трети голосов в парламенте, поскольку он изменит Конституцию страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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