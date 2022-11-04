Правительство Австрии хочет запретить отопление на ископаемых видах топлива с 2023 года — Finance.ua

Правительство Австрии хочет запретить отопление на ископаемых видах топлива с 2023 года Сегодня 06:45 — Энергетика

Правительство Австрии хочет запретить отопление на ископаемых видах топлива с 2023 года

Правительство Австрии хочет запретить новые нефтяные, угольные и газовые отопительные приборы с 2023 года, а также заменить существующие отопительные системы, но для этого необходимо большинство в две трети голосов в парламенте.

Об этом сообщает Euractiv.

Строительный сектор Австрии демонстрирует гораздо более высокие показатели, чем в среднем по ЕС. Хотя здания потребляют 25% газа, их выбросы составляют всего 13% от общего объема выбросов в стране. Поскольку страна во многом зависит от российского газа, эксперты призвали к действиям, направленным на ускорение отказа от газа.

«Настоящая независимость, настоящая безопасность придет только тогда, когда мы освободимся от зависимости от российского газа», — объяснила министр энергетики Леонор Гевесслер.

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«Этого можно достичь, но мы должны перейти на альтернативы как можно скорее», — добавила она.

Для зданий замена обогревателей будет означать полагание на «известные технологии». Тепловые насосы, солнечная энергия и централизованное теплоснабжение обычно считаются оптимальными источниками тепла. В Австрии пеллетные обогреватели на основе биомассы также популярны среди населения и политиков.

Начиная с 2023 года, в новых зданиях планируется запретить использование отопительных приборов на ископаемых видах топлива, а с 2025 года устаревшие системы отопления на нефти и угле должны быть заменены на климатически благоприятные отопительные приборы.

Начиная с нефтяных отопительных систем, построенных до 1980 года, правительство поставило цель к 2035 году полностью отказаться от частных нефтяных и угольных отопительных систем, а к 2040 году заменить все газовые отопительные системы.

Новый закон о возобновляемой энергетике требует большинства в две трети голосов в парламенте, поскольку он изменит Конституцию страны.

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Європейська правда По материалам:

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