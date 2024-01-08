Правительство Аргентины продало долгов на 3,2 миллиарда долларов — Finance.ua

Правительство Аргентины продало долгов на 3,2 миллиарда долларов Сегодня 21:35 — Фондовый рынок

Правительство Аргентины продало долгов на 3,2 миллиарда долларов

Центральный банк Аргентины выпустил векселя с 10-летним сроком погашения, что позволит привлечь в страну 3,2 млрд долл.

Об этом сообщает Reuters.

Выпуск векселей в пресс-службе президента Аргентины Хавьера Милея связывают с необходимостью выплаты обязательств перед частными инвесторами. Пресс-секретарь президента Мануэль Адорни отмечает, что этот шаг не помешает позициям аргентинского Центробанка.

Как отмечается, перед страной стоит вопрос о выплате долгов кредиторам, в том числе Международному валютному фонду, с которым она пытается заключить соглашение и открыть путь средствам в рамках отложенного пересмотра программы МВФ для Аргентины на сумму 44 миллиарда долларов США. Правительство страны планирует встретиться с представителями МВФ и попытается разблокировать около 3 млрд долларов.

По оценкам аналитиков, у Центрального банка Аргентины имеются отрицательные чистые резервы, составляющие около 8 млрд долл.

Економічна Правда По материалам:

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