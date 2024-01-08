Правительство Аргентины продало долгов на 3,2 миллиарда долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство Аргентины продало долгов на 3,2 миллиарда долларов

Фондовый рынок
1
Правительство Аргентины продало долгов на 3,2 миллиарда долларов
Правительство Аргентины продало долгов на 3,2 миллиарда долларов
Центральный банк Аргентины выпустил векселя с 10-летним сроком погашения, что позволит привлечь в страну 3,2 млрд долл.
Об этом сообщает Reuters.
Выпуск векселей в пресс-службе президента Аргентины Хавьера Милея связывают с необходимостью выплаты обязательств перед частными инвесторами. Пресс-секретарь президента Мануэль Адорни отмечает, что этот шаг не помешает позициям аргентинского Центробанка.
Как отмечается, перед страной стоит вопрос о выплате долгов кредиторам, в том числе Международному валютному фонду, с которым она пытается заключить соглашение и открыть путь средствам в рамках отложенного пересмотра программы МВФ для Аргентины на сумму 44 миллиарда долларов США. Правительство страны планирует встретиться с представителями МВФ и попытается разблокировать около 3 млрд долларов.
По оценкам аналитиков, у Центрального банка Аргентины имеются отрицательные чистые резервы, составляющие около 8 млрд долл.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.