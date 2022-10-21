Правительственная программа єРобота: как проверить соответствие требованиям для получения гранта — Finance.ua

Правительственная программа єРобота: как проверить соответствие требованиям для получения гранта Сегодня 16:06 — Личные финансы

Правительственная программа єРобота: как проверить соответствие требованиям для получения гранта

Более 13 тысяч заявлений подали украинцы на получение грантов по правительственной программе «єРобота», которая стартовала в июле этого года. Около 2 тысяч из них признаны успешными, и заявители получат от государства средства на создание или развитие бизнеса. Об этом сообщает Правительственный портал.

Прием заявок на все направления программы «єРобота» продолжается. Подача заявки осуществляется через Портал «Дія ».

Размер гранта, который можно получить, — от 50 тыс. грн до нескольких миллионов.

Где проверить соответствие условиям гранта

Проверить, отвечаете ли вы базовым техническим требованиям для подачи заявки на гранты и нет ли за вами или вашим предприятием в реестрах долгов, незакрытых взысканий, ошибок данных и т.п., можно самостоятельно в следующих реестрах. Информацией именно из этих реестров руководствуются специалисты при принятии решений о правомерности вашей заявки.

Вот перечень реестров, которыми можно воспользоваться:

Электронный кабинет плательщика — проверка долгов по налогам;

Единый реестр должников;

Единый государственный реестр исполнительных производств;

Состояние рассмотрения дел. Информация о стадиях рассмотрения судебных дел, измененных после 28 мая 2015;

Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины;

Реестр плательщиков налога на добавленную стоимость — для плательщиков НДС;

Государственный электронный информационный ресурс МВД, в котором обрабатывается информация по вопросам судимости;

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

Проверка недействительных документов — проверить подлинность паспорта гражданина Украины.

Напомним, проект «єРобота» включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержки ІТ-стартапов и старта в ІТ-сфере.

Справка Finance.ua:

правительственный проект «єРобота » предусматривает предоставление украинцам грантов для создания бизнеса, развития предпринимательства и обучения;

он направлен на активизацию предпринимательской деятельности и стимулирование создания рабочих мест;

получить гранты могут как начинающие предприниматели, так и люди, уже имеющие опыт в бизнесе;

В конце сентября Кабинет Министров расширил направления использования грантовых средств в рамках программы «єРобота ».



Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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