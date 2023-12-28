Правила выплат родственникам погибших военных изменились: Зеленский подписал закон — Finance.ua

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Правила выплат родственникам погибших военных изменились: Зеленский подписал закон

Казна и Политика
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Правила выплат родственникам погибших военных изменились: Зеленский подписал закон
Правила выплат родственникам погибших военных изменились: Зеленский подписал закон
В Украине военнослужащие теперь смогут самостоятельно определять получателя единовременной помощи в случае их смерти. В четверг, 28 декабря, президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о назначении и выплате единовременной денежной помощи».
Проект этого закона прорабатывался Комитетом ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сообщается на сайте Верховной Рады.
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Закон дает право составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти) о выплате единовременной денежной помощи следующим категориям:
  • лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;
  • военнослужащим, военнообязанным или резервистам (призванным на учебные, проверочные и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве);
  • работникам объектов критической инфраструктуры;
  • государственным служащим;
  • должностным лицам местного самоуправления;
  • полицейским.
После приведения нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с настоящим Законом вышеуказанные категории граждан смогут определять, кому и в каких процентах будет выплачиваться единовременная денежная помощь в случае их смерти или гибели.
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В то же время, независимо от содержания личного распоряжения, право на единоразовую денежную помощь имеют малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.
В случае отсутствия личного распоряжения на соответствующую долю единовременной помощи имеют право:
  • дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) лица и рожденные после его смерти;
  • дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;
  • один из супругов, переживший погибшее (умершее) лицо;
  • родители (усыновители) погибшего (умершего) лица, если они не были лишены по отношению к нему родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели (смерти);
  • внуки погибшего (умершего) лица, если к моменту его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);
  • жена (муж), с которой (с которым) погибшее (умершее) лицо проживало одной семьей, но не состояло в браке между собой или в каком-либо другом браке (при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу);
  • иждивенцы погибшего (умершего) лица, определенные в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
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Правительство должно привести нормативно-правовые акты в соответствие с Законом, чтобы обеспечить с апреля 2024 возможность составлять личное распоряжение.

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По материалам:
Обозреватель
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