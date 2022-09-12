Правила выдачи национальных виз в Польше для украинцев изменились — Finance.ua

Правила выдачи национальных виз в Польше для украинцев изменились Сегодня 18:00

С 7 сентября правила выдачи национальных виз в Польше для украинцев изменились — даже подав заявку ее смогут получить не все.

Об этом сообщает InPoland.

В соответствии с распоряжением министра внутренних дел и администрации от 10 сентября 2022 года оформить национальную визу в Польше могут те граждане Украины, которые работают в международных компаниях автоперевозок водителями или являются членами экипажа самолетов. Изменения касаются, в частности, анкеты для получения национальной визы, а именно ее нового образца.

Подать документы на национальную визу по новым правилам можно до 31 декабря 2022 года.

Чтобы податься на национальную визу, необходимо выполнить следующие условия:

легально находиться на территории Польши на момент подачи национальной визы;

официально работать в области перевозок водителем (грузовые перевозки);

официально работать членом экипажа самолета.

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Подавать документы нужно лично в воеводское управление по месту жительства. При себе нужно иметь загранпаспорт с национальной визой «D»:

виза была выдана по гуманитарным причинам (соответственно ст. 60 ч. 1 Закона об иностранцах);

виза с правом пребывания в РП сроком не менее 1 года;

виза с правом пребывания в Польше в течение периода, который закончился не ранее 24 февраля 2022 года, но не позднее 31 декабря 2022 года.

Кроме этого, нужно предоставить цветную фотографию, сделанную незадолго до визита, размером 3,5 мм на 4,5 мм, где четко видны глаза.

Заявитель должен предъявить разрешение на работу в Польше или поручение иностранцу, в котором указано, что виза была выдана в связи с трудоустройством на одну из следующих должностей: водитель цистерны, водитель грузового автомобиля, тракторист или водитель другого грузового транспорта.

Апостроф По материалам:

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