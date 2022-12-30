Появились подробности о смартфонах Samsung Galaxy A54 и A34 — Finance.ua
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Появились подробности о смартфонах Samsung Galaxy A54 и A34

Технологии&Авто
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Появились подробности о смартфонах Samsung Galaxy A54 и A34
Появились подробности о смартфонах Samsung Galaxy A54 и A34, Зображення: gizmochina.com
Смартфоны Samsung Galaxy A54 и A34 находятся в разработке южнокорейской компании, причем подробности о них довольно часто проникают в сеть.
Согласно новым данным, у новинок будет отличное от предшественников соотношение сторон экрана. Samsung представила Galaxy A53 и Galaxy A33 весной 2022 года. Оба устройства снаружи напоминают Galaxy A52. Их соотношение сторон составляет 20:9.
Что касается Galaxy A54 и A34, то их экраны окажутся более широкими. Их соотношение сторон составит примерно 19.5:9. В плане дизайна устройство приблизится к серии Galaxy S.
Сроки выпуска потенциальных новинок пока не разглашаются. Ценовая политика и география продаж также неизвестны.
По материалам:
iLenta
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