Появились подробности о новой консоли Sony — Finance.ua
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Появились подробности о новой консоли Sony

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Нет сомнений, что Sony готовится к выпуску обновленной версии PS5 с изменениями во внешнем виде. О подобной консоли рассказывал инсайдер Том Хендерсон еще в прошлом году — она должна быть со съемным дисководом. Теперь он уточнил некоторые подробности.
По его данным, условная PlayStation 5 Slim не будет «тонкой», то есть она не будет позиционироваться как облегченная версия консоли. Да и вряд ли консоль получит слово Slim в названии.
Обновленную приставку со съемным дисководом будут позиционировать как улучшенную версию. Будущая PS5 заменит собой существующие модели, которые, судя по всему, снимут с производства, пишет журналист. Будет ли новая версия отличаться производительностью от оригинальной PS5, неизвестно.
По слухам, Sony представит обновленную консоль в августе, а выйдет она до конца этого года. Стоить она будет 399 долларов.

Что известно о новых вариантах PS5

  • С релиза основной консоли прошло почти три года, поэтому выход улучшенных версий уже давно напрашивается. Ранее из судебных документов выяснилось, что Microsoft уверена в релизе PlayStation 5 Slim до конца этого года.
  • Также ходят слухи о PlayStation 5 Pro — более мощной версии основной консоли, которая имеет лучшее «железо» и сможет работать в большем разрешении экрана.
  • Таким образом, условная модель Slim заменит на рынке Digital Edition, а «прошка» станет альтернативой базовой PlayStation 5 с дисководом.
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По материалам:
УНІАН
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