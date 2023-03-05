Появились первые подробности и официальные изображения новой Hyundai Elantra (фото) — Finance.ua

Появились первые подробности и официальные изображения новой Hyundai Elantra (фото) Сегодня 23:06 — Фондовый рынок

Компания Hyundai без лишней шумихи опубликовала первые изображения обновленной Hyundai Elantra 2024 модельного года на своем веб-сайте в Южной Корее, где модель продается под названием Avante.

Седьмое поколение Hyundai Elantra было представлено в марте 2020 года и поступило в продажу в том же году. Однако Hyundai давно выработала привычку часто обновлять свой модельный ряд.

Основная часть изменений заметна спереди, где расположены плоские фары по бокам недавно добавленной металлической планки, протянувшейся по всей ширине радиаторной решетки. Hyundai решила разделить решетку радиатора на две части. Искусственные воздухозаборники по углам бампера придают передней панели более спортивный вид.

Задний бампер имеет другой вид с псевдодиффузором и широким U-образным серебряным элементом, простирающимся от одного угла к другому. Красные горизонтальные отражатели кажутся несколько шире.

Поскольку это только фейслифтинг, боковой профиль почти не изменился. Появились новые двухцветные колеса, а пластиковая панель на задней стойке теперь имеет более сложный рисунок.

Дополнительные фотографии и подробности насчет технических характеристик будут опубликованы в ближайшие дни.

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MMR По материалам:

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