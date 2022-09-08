Появились изображения Bentley Bentayga следующего поколения (фото) — Finance.ua

Появились изображения Bentley Bentayga следующего поколения (фото) Сегодня 05:21 — Технологии&Авто

Новую генерацию Bentley Bentayga изобразил на рендерах независимый художник, не связанный с Bentley.

В базе новинки лежит Bentley Bentayga EWB Azure. Набор одинарных светодиодных фар заменил двойную круглую установку, являющуюся характерным элементом обоих поколений Bentayga. Увеличенная решетка радиатора и уменьшенные воздухозаборники бампера — долгожданные обновления.

Профиль авто стал гораздо более скульптурным, чем раньше, с использованием линий в духе Batur.

Что касается кормы, новые светодиодные задние фонари были адаптированы к форме и размеру Bentayga, со скульптурной задней дверью и большой затемненной областью на заднем бампере, что напоминает диффузор и освещает заднюю часть.

Напомним, первое поколение Bentayga было представлено в 2015 году. В 2020 году состоялся комплексный фейслифтинг, послуживший основой для варианта Bentayga EWB с удлиненной колесной базой. Если Bentley сбережет пятилетний цикл своей модели, мы можем увидеть модель следующего поколения к 2025 году.

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