Появились изображения Bentley Bentayga следующего поколения (фото) — Finance.ua
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Появились изображения Bentley Bentayga следующего поколения (фото)

Технологии&Авто
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Новую генерацию Bentley Bentayga изобразил на рендерах независимый художник, не связанный с Bentley.
В базе новинки лежит Bentley Bentayga EWB Azure. Набор одинарных светодиодных фар заменил двойную круглую установку, являющуюся характерным элементом обоих поколений Bentayga. Увеличенная решетка радиатора и уменьшенные воздухозаборники бампера — долгожданные обновления.
Появились изображения Bentley Bentayga следующего поколения (фото)
Профиль авто стал гораздо более скульптурным, чем раньше, с использованием линий в духе Batur.
Что касается кормы, новые светодиодные задние фонари были адаптированы к форме и размеру Bentayga, со скульптурной задней дверью и большой затемненной областью на заднем бампере, что напоминает диффузор и освещает заднюю часть.
Напомним, первое поколение Bentayga было представлено в 2015 году. В 2020 году состоялся комплексный фейслифтинг, послуживший основой для варианта Bentayga EWB с удлиненной колесной базой. Если Bentley сбережет пятилетний цикл своей модели, мы можем увидеть модель следующего поколения к 2025 году.
По материалам:
mmr.ua
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