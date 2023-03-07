Появились фотографии новых чехлов Apple для iPhone 14 — Finance.ua

Появились фотографии новых чехлов Apple для iPhone 14 Сегодня 02:34 — Фондовый рынок

На днях в сети появилась информация, что Apple готовится к анонсу новой расцветки iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Теперь инсайдер под ником MajinBu поделился фотографией двух новых фирменных чехлов из весенней коллекции, которые, вероятнее всего, будут представлены со смартфонами.

Автор утверждает, что Apple предложит кожаные чехлы в темно-фиолетовом и золотисто-коричневом цветах, ранее выпускавшиеся для предыдущих поколений iPhone.

В прошлом году Apple презентовала весеннюю коллекцию аксессуаров, включая чехлы для iPhone и ремешки Apple Watch, а также смартфоны в зеленом цвете на мероприятии 8 марта, поэтому есть вероятность, что на этой неделе нас ожидает небольшое обновление ассортимента товаров бренда.

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itechua По материалам:

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