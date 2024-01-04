Повысят ли тарифы на свет: ответ министра — Finance.ua

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Повысят ли тарифы на свет: ответ министра

Личные финансы
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Повысят ли тарифы на свет: ответ министра
Повысят ли тарифы на свет: ответ министра
Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, будут ли повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24. Он отметил, что подобные шаги не планируются.
Он отметил, что в этом году Украина будет наращивать мощности генерации, а важным инструментом для этого станут децентрализация, увеличение доли газотурбинных и газопоршневых установок, солнечной и ветровой генерации.
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«Что касается ремонта объектов энергосистемы после российских ударов, то на сегодняшний день уже восстановлено более 2 ГВт мощностей энергосистемы», — подытожил Галущенко в эфире национального телемарафона.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины продлил действие механизма возложения специальных обязанностей на электроэнергию для населения до конца апреля 2024 года. Таким образом, правительство сохранило неизменными тарифы на электроэнергию до конца апреля;
  • для бытовых потребителей цена электричества останется на уровне 2,64 грн за кВт/ч, что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона;
  • хотя ранее народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун заявила, что внедрение механизма импортного ВСО усугубит долговый кризис в сфере энергетики.
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По материалам:
УНІАН
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