Повысят ли тарифы на свет: ответ министра — Finance.ua

Повысят ли тарифы на свет: ответ министра Сегодня 15:09 — Личные финансы

Повысят ли тарифы на свет: ответ министра

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, будут ли повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24. Он отметил, что подобные шаги не планируются.

Он отметил, что в этом году Украина будет наращивать мощности генерации, а важным инструментом для этого станут децентрализация, увеличение доли газотурбинных и газопоршневых установок, солнечной и ветровой генерации.

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«Что касается ремонта объектов энергосистемы после российских ударов, то на сегодняшний день уже восстановлено более 2 ГВт мощностей энергосистемы», — подытожил Галущенко в эфире национального телемарафона.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины продлил действие механизма возложения специальных обязанностей на электроэнергию для населения до конца апреля 2024 года. Таким образом, правительство сохранило неизменными тарифы на электроэнергию до конца апреля;

для бытовых потребителей цена электричества останется на уровне 2,64 грн за кВт/ч, что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона;



хотя ранее народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун заявила, что внедрение механизма импортного ВСО усугубит долговый кризис в сфере энергетики.



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УНІАН По материалам:

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