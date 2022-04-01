Повышены пенсионные гарантии для лиц, входящих в добровольческие формирования территориальных общин — Finance.ua

Повышены пенсионные гарантии для лиц, входящих в добровольческие формирования территориальных общин

Вчера 16:05 — Казна и Политика

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении норм, регулирующих вопрос определения категорий лиц, признаваемых ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, и предоставлении им социальных гарантий» были внесены изменения в пенсионное обеспечение членов добровольческих формирований территориальных общин.

Лица из числа членов добровольческих формирований территориальных общин, ставшие лицами с инвалидностью вследствие ранения, увечья, контузии или заболевания, связанного с выполнением ими задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, а также члены семей лиц, которые входили в состав добровольческих формирований территориальных общин и погибли (умерли) в результате ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных при выполнении ими вышеупомянутых задач, имеют право на пенсии в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

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При этом указанные лица и члены семей погибших лиц имеют право на установление к пенсиям повышений, предусмотренных Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Кроме этого, указанным лицам, которые принимают непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения:

мужчинами — 55 лет, при наличии страхового стажа не менее 25 лет.

женщинами — 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Справка Finance.ua:

Какую зарплату получают резервисты во время войны?

Поскольку резервисты после призыва на военную службу приобретают статус военнослужащих, то они могут в полном объеме пользоваться всеми льготами и гарантиями, предусмотренными для них. В эти льготы и гарантии входят:

минимальное денежное обеспечение военнослужащих более чем в 10 тыс. грн;

сохранение пенсии сроком до окончания особого периода;

более высокий размер пенсионного обеспечения (чем в гражданском секторе) и возможность его получения по выслуге лет (независимо от возраста);

бесплатное медицинское обслуживание для военнослужащих в учреждениях здравоохранения Вооруженных сил Украины (для членов семей военнослужащих 50% стоимости);

ежегодный основной отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней с выплатой материальной помощи на оздоровление в размерах денежного обеспечения (выплата денежного обеспечения сохраняется во время отпуска).

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