Повышение официального курса: чего ждать от валютного рынка — Finance.ua

Повышение официального курса: чего ждать от валютного рынка Сегодня 17:31 — Валюта

Повышение официального курса: чего ждать от валютного рынка

Утром 21 июля Национальный банк Украины впервые с начала полномасштабной войны повысил официальный курс гривны на 25% — до 36,57 грн/долл.

Причины повышения

Глава НБУ Кирилл Шевченко говорит, что фиксация курса гривны на уровне 29,25 грн за доллар в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Так что в регуляторе не собираются «отпускать» доллар.

Однако война длится уже почти пять месяцев — за это время произошли существенные изменения в экономике страны. Потому официальный курс гривны на уровне 24 февраля уже не соответствует реалиям.

Кроме того, решение обусловлено тем, что сдерживание официального курса на уровне 29,25 слишком дорого обходилось для золото-валютных резервов Украины.

Что с курсом сейчас

Если еще в среду, 20 июля, приобрести доллар на наличном рынке можно было в среднем за 35,89 грн, а продать — за 36,86 грн, то после решения НБУ повысить курс на 25% доллар подорожал более чем на 2 гривны.

В понедельник, 25 июля, на 16:05 на наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка — 37,95 грн/$ (в пятницу 22 июля он был на уровне 37,52 грн/$);

продажа — 39,22 грн/$ (22 июля — 38,88 грн/$).

Что же делать

Ситуация на валютном рынке сегодня пугает украинцев, которые не знают, чего ждать дальше.

От курса валюты зависят как бизнес, так и рядовые украинцы. Поэтому не лишним будет знать и понимать, что и почему происходит с валютой, как спасти свой бизнес, зависящий от курса иностранной валюты, и в какой валюте лучше хранить свои сбережения.

28 июля. Для информационного спасения мы подготовили Третий Всеукраинский валютный форум , который состоится

Чтобы найти ответы на сложные валютные вопросы, мы привлекли лучших экспертов и аналитиков аудиторско-консалтинговых компаний. Именно они помогут участникам Форума разобраться в реальной ситуации на валютном рынке: спикеры от НБУ расскажут по поводу курса валюты и учетной ставки, а эксперты дадут свои прогнозы и советы по валютным операциям.

О чем именно поговорим на Форуме

Внешние валютные операции: практические программы по расчетам и переводам в иностранной валюте, продиктованные военными реалиями.

Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности в период войны.

Нюансы заключения договоров о расчетах в иностранной валюте в войну.

Особенности таможенного оформления в войну.

Импортно-экспортные операции: ограничения и варианты выживания.

Налогообложение: проблемы, недостатки и серые пятна в налоговых льготах.

Развитие рынка криптовалют глазами банкира: альтернатива классическим расчетам в валюте или временная химера. Планы банковских учреждений по операциям с криптой.

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