Поворозник: «Если киевляне не рассчитаются за предыдущий отопительный сезон, следующий начать будет труднее» — Finance.ua
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Поворозник: «Если киевляне не рассчитаются за предыдущий отопительный сезон, следующий начать будет труднее»

Сегодня 19:25Энергетика
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Говорить о стратегии следующего отопительного сезона, который может стать еще более трудным, чем прошлый, пока рано. Ведь все будет зависеть от цены газа и электроэнергии, заявил в интервью Zn.ua замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. В то же время, он добавил, что если киевляне не рассчитаются за предыдущий отопительный сезон, следующий будет сложнее начать.
«Все сервисы жителям в столице предоставляли. Поэтому оплачивать услуги нужно. Благодаря антикризисным решениям, которые принимались в первую очередь на местном уровне (нам удалось сдержать рост цен на услуги, несмотря на увеличение стоимости газа), отопительный сезон 2021/2022 удалось пройти без резких срывов. Для Киева в среднем до 1 апреля для этого нужно примерно 1,5 миллиарда кубометров газа, кроме других необходимых компонентов», — отметил Поворозник.
По словам заместителя главы КГГА, он не знает, пойдут ли дети в школу 1 сентября, но точно знает, что 15 октября нужно будет включать отопление, прежде всего в школах, детских садах и медицинских учреждениях.
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«Поэтому мы уже технически готовим для этого систему централизованного отопления. Очень многое будет зависеть от цены на природный газ и цены на электроэнергию. На эти вопросы у нас пока нет ответа. Поэтому говорить о стратегии будем, когда эти неизвестные значения станут известны. Сейчас нам нужно технически подготовить городской теплоэнергетический комплекс, чтобы его вовремя включить. И большую роль в этом играет оплата уже предоставленных услуг по поставке тепла. Мы неоднократно обращались к киевлянам с этой просьбой, и Виталий Кличко, и я об этом говорили», — отметил Поворозник.
В то же время, по его словам, сейчас нельзя назвать какую-либо конкретную цифру задолженности, в частности, за газ и отопление. Так, на 27 апреля, как отметил Поврозник, задолженность абонентов «Киевтеплоэнерго» ненамного превышала 50% соответствующей суммы к уплате.
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«Мы это понимаем. Но киевляне возвращаются и платят задолженность, понимая, что, несмотря на их отсутствие, тепло и газ потрачены на отопление их жилья. Поэтому каждый день сумма платежей растет», — добавил замглавы КГГА.
Следующий отопительный сезон обещает быть еще более трудным. Однако Поврозник заявил, что у власти «нет другого выхода и выбора, чем обеспечить Киев теплом, газом, водой, канализацией».
«На это направлена значительная часть бюджета города. Но нет определенности по ценам на газ, электроэнергию. Если жители Киева не рассчитаются за прошлый отопительный сезон, то следующий отопительный сезон начать будет сложнее. Все это должны понимать. Эта ситуация похожа на ситуацию с бомбоубежищами. Можно сидеть и ждать, что город сделает (заплатит) или Кличко, а можно вовремя платить хотя бы столько, сколько могут», — добавил Поворозник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: znaj.ua
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