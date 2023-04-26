Повестки любителям дрифта могут вручать не только в Киеве — патрульная полиция Сегодня 05:53

В патрульной полиции не исключают, что после Киева и в других городах любителям дрифта будут вручать повестки о прибытии в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы).

Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, патрульная полиция неоднократно предупреждала столичных любителей уличных гонок о неуместности их поведения во время полномасштабного вторжения.

«Это не какой-то рядовой случай, уже довольно длительный период времени мы реагировали на такие акции, на такие действия и сообщения граждан, поэтому в данном случае объединили усилия. Возможно, в будущем будем реагировать и не только в Киеве такое может применяться. Военкоматы также были заинтересованы в проверке документов и приглашении таких лиц», — сказал он.

Правила воинского учета в Украине

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет во время действия военного положения нужно всегда иметь при себе документы;

Получение повестки еще не означает призыва на службу — таким образом украинцев вызывают для уточнения военно-учетных данных;

Мобилизованных, не проходивших военную службу, обязательно направляют сначала в учебные центры;

Военнообязанные мужчины, прибывшие в другую область для проживания из других регионов, должны в 7-дневный срок встать на воинский учет.

УНІАН По материалам:

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