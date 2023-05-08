Потребности на разминирование на текущий год достигают более $397 млн — Finance.ua

Потребности на разминирование на текущий год достигают более $397 млн Сегодня 06:18

Потребности на разминирование на текущий год достигают более $397 млн

По расчетам Всемирного банка потребности на разминирование территорий Украины на текущий год достигают более $397 млн.

Об этом в интервью сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

«Ориентировочная стоимость полного комплекса работ по гуманитарному разминированию составляет $37 млрд долларов, а потребности только на текущий год — более $397 млн, по расчетам Всемирного банка. Эта стоимость не является окончательной, однако в нашей деятельности мы опираемся именно на нее. Хотя, в конце концов, сумма может как существенно снизиться, так и возрасти», — сообщил Павлюк.

Он также отметил, что сейчас идет формирование бюджетного запроса на эти нужды на следующий год. Прежде всего бюджет нужен для создания и обеспечения новых подразделений, которые усилят возможности Министерства обороны в проведении разминирования. Он отметил, что планирование расходов в этой области не линейно, то есть количество территорий не равно количеству денег. Бюджет разминирования определенного участка зависит от многих факторов: начиная с площади территории, типа почв, наличия растительности до, самое главное, интенсивности боевых действий в конкретном районе.

Как сообщалось ранее, в Украине утвержден План по разминированию земель сельскохозяйственного назначения в девяти регионах, пострадавших от военных действий. в общей сложности обследованию и в случае необходимости разминированию подлежат более 470 тыс. га земель.

Укрінформ По материалам:

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