Потребление е/е в Украине с начала октября увеличилось на 10-12% — Герус Сегодня 14:35 — Энергетика

Потребление электроэнергии в Украине с начала октября увеличилось на 10-12% из-за похолодания и сокращения светового дня, сообщил председатель комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

«За последние три недели у нас увеличение потребления э/э, потому что более холодные дни, и где-то на 10-15% у нас выросло потребление по сравнению с первыми днями октября», — сказал он в эфире национального телемарафона.

По его словам, добровольное снижение потребления э/э населением помогает, но пока недостаточно, поэтому диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужден вводить временное контролируемое ограничение потребления в регионах, чтобы стабилизировать работу энергосистемы.

Читайте также По всей Украине ограничили поставки электроэнергии для промышленности

Герус пояснил, что добровольное снижение потребления украинскими домохозяйствами позволяет реже применять графики отключений э/э на фоне российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

«Российские оккупанты бьют именно по гражданской инфраструктуре. В Ковеле и Луцке (22 октября. — Ред.) по подстанциям били. Где Ковель и Луцк и где фронт? То есть это террор, и Ррссия действует как террорист», — подчеркнул он.

Глава энергокомитета ВР отметил, что экономное потребление электроэнергии помогает специалистам «Укрэнерго» и облэнерго, которые делают все возможное для восстановления поврежденных объектов и переподключения потребителей по резервным схемам.

Как сообщалось, с 10 октября на энергетическую инфраструктуру Украины осуществляется масштабная атака ракетами и дронами-камикадзе.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию «Экономическая правда» в середине октября уточнил, что удары наносят не по генерирующим мощностям, а по системам связи с энергосистемой страны: открытым распределительным устройствам, трансформаторам, переключателям. Ключевые цели — высоковольтные трансформаторные подстанции «Укрэнерго» и оборудование выдачи мощности на тепловых электростанциях (ТЭС). Кроме того, удары по подстанции в Днепропетровской области, где расположены шахты ДТЭК, нарушили энергообеспечение шахт, что привело к приостановке добычи угля, на котором работают ТЭС.

Украина из-за дефицита мощности в энергосистеме с 11 октября остановила экспорт электроэнергии, но по состоянию на 24 октября не осуществляет коммерческого импорта из Европы. «Укрэнерго» ввело графики ограничения поставок э/э внутри страны, чтобы удержать баланс и целостность внутри энергосистемы страны. Этому помогает добровольная экономия электроэнергии украинскими домохозяйствами.

По оценке министерства энергетики Украины, отсутствие генерации из Запорожской АЭС и последние обстрелы энергообъектов привели к потере возможности выдачи до 40% генерирующей мощности.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.