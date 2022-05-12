Потребительские настроения украинцев ухудшились — Finance.ua

Потребительские настроения украинцев ухудшились

Сегодня 20:27 — Личные финансы

Потребительские настроения украинцев ухудшились

Индекс потребительских настроений украинцев за апрель уменьшился на 6,8 пункта и составил 85,6 пункта.

Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине».

Падение индикатора вызвано уменьшением всех его составляющих, кроме Индекса целесообразности делать большие закупки, который вырос на 1,4 пункта.

Читайте также Гетманцев рассказал, какие налоговые изменения ждут украинцев

Наибольшее падение зафиксировано в отношении Индекса текущего материального положения —14,3 пункта и Индекса ожидаемого развития экономики на ближайший год — 13,4 пункта.

«После скачка в марте Индекс экономических ожиданий несколько снизился, но все еще остается аномально высоким: украинцы стали меньше ожидать положительных изменений в течение года, однако остаются оптимистичными на пятилетний срок. В то же время Индекс текущего положения продолжает тренд на стремительное снижение с начала войны — в последний раз он был таким низким в начале 2016 года. Таким образом, общий Индекс потребительских настроений несколько уменьшился, хотя и остается относительно высоким», — комментируют аналитики Info Sapiens.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.