Потребительские настроения американцев сейчас ниже, чем до пандемии COVID-19 — Finance.ua
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Потребительские настроения американцев сейчас ниже, чем до пандемии COVID-19

Мир
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Потребительские настроения американцев сейчас ниже, чем до пандемии COVID-19
Потребительские настроения американцев сейчас ниже, чем до пандемии COVID-19
Население США сокращает банковские сбережения, а их потребительские настроения остаются подавленными из-за роста цен.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков и опросы.
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JPMorgan, Citi и Wells — три из четырех крупнейших банков США по размеру активов — а также BNY сообщили о снижении доходов от кредитования, поскольку бизнес находится на стадии стагнации после огромных прибылей от цикла повышения процентных ставок Федеральным резервом.
Согласно последнему опросу Мичиганского университета, потребительские настроения остаются «неуклонно подавленными» и упали до восьмимесячного минимума в 66 пунктов.
Прибыль банка Citi от потребительского кредитования в США, включающая кредитные карты, упала на 74% по сравнению с прошлым годом.
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Финансовый директор банка Марк Мэйсон заявил, что потребительские расходы в целом замедляются, а остатки на счетах сейчас ниже, чем были до COVID. Он добавил, что американские потребители стали более осторожными, чем когда-либо ранее.
По материалам:
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