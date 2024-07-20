Потребительские настроения американцев сейчас ниже, чем до пандемии COVID-19 — Finance.ua

Потребительские настроения американцев сейчас ниже, чем до пандемии COVID-19 Сегодня 23:22 — Мир

Потребительские настроения американцев сейчас ниже, чем до пандемии COVID-19

Население США сокращает банковские сбережения, а их потребительские настроения остаются подавленными из-за роста цен.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков и опросы.

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JPMorgan, Citi и Wells — три из четырех крупнейших банков США по размеру активов — а также BNY сообщили о снижении доходов от кредитования, поскольку бизнес находится на стадии стагнации после огромных прибылей от цикла повышения процентных ставок Федеральным резервом.

Согласно последнему опросу Мичиганского университета, потребительские настроения остаются «неуклонно подавленными» и упали до восьмимесячного минимума в 66 пунктов.

Прибыль банка Citi от потребительского кредитования в США, включающая кредитные карты, упала на 74% по сравнению с прошлым годом.

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Финансовый директор банка Марк Мэйсон заявил, что потребительские расходы в целом замедляются, а остатки на счетах сейчас ниже, чем были до COVID. Он добавил, что американские потребители стали более осторожными, чем когда-либо ранее.

Дзеркало Тижня По материалам:

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