Потратит 1 млрд долларов. Apple планирует внедрить ИИ во все свои устройства — Finance.ua
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Потратит 1 млрд долларов. Apple планирует внедрить ИИ во все свои устройства

Технологии&Авто
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Потратит 1 млрд долларов. Apple планирует внедрить ИИ во все свои устройства
Потратит 1 млрд долларов. Apple планирует внедрить ИИ во все свои устройства
Apple планирует разработать функции со встроенным искусственным интеллектом для всего спектра своих устройств. На это технологический гигант потратит около 1 млрд долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Одним из самых интенсивных и масштабных направлений деятельности компании Apple являются ее усилия по реагированию на ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, охватившего технологическую отрасль.
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Так, компания создала свою большую языковую модель под названием Ajax и запустила внутренний чат-бот под названием Apple GPT для тестирования функциональности. Следующим важным шагом будет определение того, насколько эта технология отвечает требованиям конкурентов и как Apple будет применять ее в своих продуктах.
В компании намерены добавить поддержку ИИ во все свои гаджеты, а также во многие сервисы. Кроме того, инженеры Apple работают над инструментом на базе искусственного интеллекта для разработчиков, позволяющим создавать приложения и сервисы.
По материалам:
РБК-Україна
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