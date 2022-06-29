Поток на въезд в Украину 4-й день превышает поток на выезд – Госпогранслужба — Finance.ua

Поток на въезд в Украину 4-й день превышает поток на выезд – Госпогранслужба Сегодня 09:24

Число въезжающих в Украину через западную ее границу четвертый день подряд существенно превышает число выезжающих, чистый приток за эти дни составил 26 тыс. человек и полностью перекрыл чистый отток в 11 тыс. за минувшую рабочую неделю, свидетельствуют данные Госпогранслужбы в Facebook.

Согласно им, во вторник, 28 июня, из страны выехало почти 36 тыс. человек по сравнению с 33 тыс. днем ранее, тогда как прибыло в Украину 41 тыс. против более 43 тыс. в понедельник. Такие данные подтверждает и пограничная служба Польши. Согласно ее информации в твиттере, 28 июня из Польши в Украину въехало 24,5 тыс. по сравнению с 32,2 тыс. днем ранее, тогда как в обратном направлении поток составил 21,4 тыс. против 20 тыс. накануне. В целом с начала войны поток на въезд в Польшу из Украины составил 4,408 млн, а в обратном направлении — 2,452 млн.

Госпогранслужба Украины уточнила, что число оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами подрос до 100-120 в день, в то же время число проходящих через границу легковых авто накануне отмены 1 июля льгот на их ввоз в Украину остается достаточно стабильным 19-20 тыс. Как сообщалось, поток на въезд в Украину через западную ее границу после 9 мая 30 дней превышал поток на выезд.

Суммарно чистый приток в Украину за эти дни составил около 188 тыс. человек, что вернуло показатель чистого оттока с начала войны на уровень конца марта. После этого почти три недели дни, когда поток на въезд превышал поток на выезд, чередовались с днями, когда, наоборот, поток на выезд был больше потока на въезд, а суммарно оба потока были примерно равны. Однако в последние дни число въезжающих снова стало заметно больше.

Согласно данным УВКБ ООН на 21 июня, всего из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 8,007 млн чел., из них в Польшу 4,146 млн, россию — 1,305 млн, Венгрию — 814,6 тыс., Румынию — 691,4 тыс., Молдову — 507,6 тыс., Словакию — 525,6 тыс., Беларусь — 16,7 тыс.

В то же время в Украину, по данным ООН, с 28 февраля к 21 июня въехало (без учета данных Венгрии, рф и Беларуси) 2,837 млн человек. Пассажиропоток через западную границу Украины, тыс.

fixygen По материалам:

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