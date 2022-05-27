Потеряли или просрочили документы: что делать — Finance.ua

Утерянные или уничтоженные документы можно восстановить в территориальных органах Государственной миграционной службы (ГМС).
Об этом рассказала юрист Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Черновицкой области Ольга Волощук и волонтер бесплатной правовой помощи Каролина Руснак.
Куда обращаться, чтобы восстановить документы
В случае утери паспорта гражданина Украины можно использовать другие документы, которые могут удостоверить личность, в том числе:
паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
водительское удостоверение и т.д.
Также в нашей стране возможно использование цифровых документов: е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу, которые отображаются в мобильном приложении Дія, и используются на территории Украины для удостоверения личности и гражданства, предоставления административных и других услуг.
Что делать, если истек срок действия документов
Если у паспорта гражданина Украины для выезда за границу истек срок действия, территориальные органы/территориальные подразделения ГМС продлевают его действие на 5 лет на основании заявления лица или его законного представителя.
Водительские удостоверения, а также свидетельства о регистрации транспортных средств будут действовать на территории Украины даже по истечении их срока.
Если потеряли паспорт гражданина Украины в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель (ID-карта) или паспорт гражданина Украины в форме книжечки, можно использовать е-паспорт, который, как уже отмечалось ранее, имеет такую же юридическую силу.
Как оформить новый паспорт гражданина Украины в связи с истечением срока действия предыдущего
Обратитесь в центр предоставления административных услуг или в территориальный орган/территориальное подразделение ГМС.
Документы, необходимые для обмена паспорта:
Паспорт, подлежащий обмену.
Документы, подтверждающие обстоятельства, в связи с которыми паспорт подлежит обмену.
Свидетельство о постановке на учет бездомных лиц (для бездомных лиц).
Справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для ВПЛ).
Документ, удостоверяющий личность законного представителя/уполномоченного лица, и документ, подтверждающий полномочия как законного представителя/уполномоченного лица.
Документы, подтверждающие уплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты.
Документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной изменяемой информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт (при наличии таких документов).
Одна фотография размером 10×15 см для внесения отцифрованного образа лица человека путем сканирования с применением средств Единого государственного демографического реестра — для оформления паспорта человеку, который не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья, подтверждающим медицинское заключение соответствующего учреждения здравоохранения, оформленный в установленном порядке, или человеку, отбывающему наказание в учреждениях исполнения наказаний или находящегося на длительном стационарном лечении в учреждениях Министерства здравоохранения Украины закрытого типа (в случае необходимости).
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, в том числе срок действия которого истек (для лица, постоянно проживающего за границей, или постоянно проживавшего за границей и вернувшегося на постоянное проживание в Украину).
Заявление о снятии с консульского учета.
Порядок продления срока действия загранпаспорта
На период действия военного положения и в течение года со дня прекращения или отмены пересекать государственную границу граждане Украины могут в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен.