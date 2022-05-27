Потеряли или просрочили документы: что делать — Finance.ua

Потеряли или просрочили документы: что делать

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Потеряли или просрочили документы: что делать

Утерянные или уничтоженные документы можно восстановить в территориальных органах Государственной миграционной службы (ГМС).

Об этом рассказала юрист Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Черновицкой области Ольга Волощук и волонтер бесплатной правовой помощи Каролина Руснак.

Куда обращаться, чтобы восстановить документы

В случае утери паспорта гражданина Украины можно использовать другие документы, которые могут удостоверить личность, в том числе:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

водительское удостоверение и т.д.

Также в нашей стране возможно использование цифровых документов: е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу, которые отображаются в мобильном приложении Дія, и используются на территории Украины для удостоверения личности и гражданства, предоставления административных и других услуг.

Что делать, если истек срок действия документов

Если у паспорта гражданина Украины для выезда за границу истек срок действия, территориальные органы/территориальные подразделения ГМС продлевают его действие на 5 лет на основании заявления лица или его законного представителя.

Водительские удостоверения, а также свидетельства о регистрации транспортных средств будут действовать на территории Украины даже по истечении их срока.

Если потеряли паспорт гражданина Украины в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель (ID-карта) или паспорт гражданина Украины в форме книжечки, можно использовать е-паспорт, который, как уже отмечалось ранее, имеет такую же юридическую силу.

Как оформить новый паспорт гражданина Украины в связи с истечением срока действия предыдущего

Обратитесь в центр предоставления административных услуг или в территориальный орган/территориальное подразделение ГМС.

Документы, необходимые для обмена паспорта:

Паспорт, подлежащий обмену. Документы, подтверждающие обстоятельства, в связи с которыми паспорт подлежит обмену. Свидетельство о постановке на учет бездомных лиц (для бездомных лиц). Справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для ВПЛ). Документ, удостоверяющий личность законного представителя/уполномоченного лица, и документ, подтверждающий полномочия как законного представителя/уполномоченного лица. Документы, подтверждающие уплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты. Документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной изменяемой информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт (при наличии таких документов). Одна фотография размером 10×15 см для внесения отцифрованного образа лица человека путем сканирования с применением средств Единого государственного демографического реестра — для оформления паспорта человеку, который не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья, подтверждающим медицинское заключение соответствующего учреждения здравоохранения, оформленный в установленном порядке, или человеку, отбывающему наказание в учреждениях исполнения наказаний или находящегося на длительном стационарном лечении в учреждениях Министерства здравоохранения Украины закрытого типа (в случае необходимости). Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, в том числе срок действия которого истек (для лица, постоянно проживающего за границей, или постоянно проживавшего за границей и вернувшегося на постоянное проживание в Украину). Заявление о снятии с консульского учета.

Порядок продления срока действия загранпаспорта

На период действия военного положения и в течение года со дня прекращения или отмены пересекать государственную границу граждане Украины могут в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен.

Дети могут пересекать границу на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу их законных представителей, в который внесена информация о ребенке.

Информацию о продлении срока действия загранпаспорта вносят на основании заявления лица или его законного представителя, а также имеющегося загранпаспорта.

Документы подают в территориальный орган/территориальное подразделение ГМС независимо от места регистрации, то есть по месту обращения. Информацию вносят в загранпаспорт в день обращения бесплатно.

Необходимые документы:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

заявление о продлении срока действия загранпаспорта.

Продлить срок действия загранпаспорта, который уже был продлен раньше, невозможно.

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