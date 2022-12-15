Потери составили 12 млрд грн, или $330 млн: оккупанты уничтожили производство на птицефабрике «Чернобаевская» — Finance.ua

Потери составили 12 млрд грн, или $330 млн: оккупанты уничтожили производство на птицефабрике «Чернобаевская» Сегодня 15:35 — Фондовый рынок

Агрохолдинг «Авангард», один из ведущих производителей куриных яиц в Украине, сообщает о последствиях российской агрессии для крупнейшего в Европе предприятия отрасли — птицефабрики «Чернобаевская». Из-за действий оккупантов фабрика, которая была ключевым для Херсонщины производством, разграблена и разрушена.

Из-за смерти 4,4 млн птиц ситуация в регионе квалифицируется правоохранительными органами как экоцид, совершенный оккупантами.

Гибель такого большого количества птицы без возможности утилизации — это чрезвычайное происшествие, фактически экологическое бедствие. Этот вопрос стал настолько критическим, что отдельно поднимался на заседании Генассамблеи ООН.

После оккупации фабрика, которая до начала широкомасштабной агрессии играла определяющую роль в экономической жизни Херсонщины, была ограблена российскими оккупантами. Вывезено все ценное, все, что не могли вывезти — повредили или уничтожили. Общие финансовые потери агрохолдинга в результате российской агрессии на данный момент оцениваются примерно в 12 млрд грн, или 330 млн долларов США.

В том числе потери от гибели птицы составляют около 0,7 млрд грн., или 20 млн долларов. Упущенный доход от неснесенного яйца этой птицей составил около 5,8 млрд грн, или 160 млн долларов. Уничтоженное и украденное оборудование на сумму около 5,5 млрд грн, или 150 млн долларов.

Кроме того, фактическое уничтожение ключевого для отрасли производства привело к нехватке куриных яиц в Украине. Предложение на рынке существенно уменьшилось, а цены выросли. Следует отметить, что птицефабрика «Чернобаевская» была одним из самых крупных и современных производств в Европе. Утрата такого предприятия — потеря не только для производителя. Это потеря для миллионов потребителей в Украине, ведь предложение яйца куриного как одного из самых доступных и качественных продуктов питания существенно снизилось.

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству по факту массового уничтожения объектов животного мира, которое может повлечь за собой экологическую катастрофу (ст. 441 УК Украины — экоцид), в результате вооруженной агрессии рф против Украины и массового обстрела вражескими войсками пгт Чернобаевка.

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