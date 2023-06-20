Потенциал на триллионы долларов: McKinsey оценила влияние искусственного интеллекта на мировую экономику — Finance.ua

Потенциал на триллионы долларов: McKinsey оценила влияние искусственного интеллекта на мировую экономику Сегодня 06:11 — Технологии&Авто

Потенциал на триллионы долларов: McKinsey оценила влияние искусственного интеллекта на мировую экономику

Консалтинговый гигант McKinsey&Co опубликовал объемный отчет об экономическом потенциале генеративного искусственного интеллекта. Это одна из первых попыток оценить в цифрах горячую технологию последних шести месяцев и ее влияние на бизнес. Потенциал — триллионы долларов вливаний в мировую экономику. Вот главные выводы аналитиков.

«Каждый из нас находится в начале путешествия, чтобы понять силу, масштабы и возможности генеративного ИИ», — отмечают авторы исследования, называя его попыткой оценить влияние новой эры искусственного интеллекта.

Генеративный И И готов трансформировать роли и повысить производительность в продажах, маркетинге, обслуживании клиентов и разработке программного обеспечения. В то же время он может высвободить триллионы долларов в разных секторах — от банковского дела до наук о жизни. Вот как это будет выглядеть, по версии McKinsey.

Воздействие генеративного ИИ на производительность может повысить стоимость глобальной экономики на триллионы долларов. ИИ может добавить эквивалент от $2,6 трлн до $4,4 трлн ежегодно в пределах проанализированных 63 сценариев его применения. Для сравнения, весь ВВП Великобритании в 2021 году составил $3,1 трлн. Это увеличило бы влияние всего ИИ на 15−40%. Оценка увеличится примерно вдвое, если учесть влияние интеграции генеративного ИИ в программное обеспечение, используемое для других задач.

Приблизительно 75% ценности от использования ИИ сконцентрированы только на четырех направлениях: операциях с клиентами, маркетинге и продажах, разработке программного обеспечения, R&D. Компания проанализировала 63 сценария применения технологии в пределах 16 функций бизнеса, где ИИ может решать конкретные бизнес-задачи путем достижения одного или нескольких ощутимых результатов. К примеру, генеративный ИИ может поддерживать взаимодействие с клиентами, генерировать креативный контент для маркетинга и продаж, создавать компьютерный код на основе языковых моделей.

Генеративный И И существенно повлияет на все отрасли. Больше всего действие ИИ могут ощутить банковское дело, высокие технологии и фармацевтическая промышленность. В банковской индустрии влияние технологии может достичь суммы, равной дополнительным $200−340 млрд ежегодно. В розничной торговле и производстве товаров широкого потребления потенциальное влияние ИИ значительно и составляет $400−660 млрд в год.

Существующий генеративный ИИ и другие технологии могут автоматизировать рабочие процессы, которые в настоящее время отнимают 60−70% рабочего времени. Ускорение технической автоматизации в значительной степени связано с увеличением способности ИИ понимать естественный язык, необходимый для рабочих процессов, занимающих 25% времени. Генеративный И И оказывает большее влияние на умственный труд, профессии с более высокой оплатой труда и требованиями к образованию. Темпы трансформации работы, вероятно, ускорятся из-за роста потенциала технической автоматизации. В зависимости от сценария, к 2030−2060 годам половина современных рабочих процессов может быть автоматизирована.

Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта

Генеративный И И может существенно повысить производительность труда. Но нужны инвестиции, чтобы поддержать работников при переходе к новым рабочим процессам или смене профессий.

Благодаря генеративному ИИ к 2040 году производительность может расти на 0,1−0,6% ежегодно в зависимости от темпов освоения технологий и перераспределения рабочего времени на другие сферы деятельности. Комбинация генеративного ИИ с другими технологиями автоматизации труда может ежегодно прибавлять к росту производительности от 0,2 до 3,3%. Однако работники будут нуждаться в поддержке в получении новых навыков, а некоторые изменят профессию.

Эра генеративного ИИ только начинается. Ощутимо, технологией восхищаются, о чем свидетельствуют новые проекты. Однако полная реализация преимуществ ИИ потребует времени, а пока лидеры бизнеса и общества сталкиваются со значительными вызовами. Среди них — урегулирование связанных с ИИ рисков, определение необходимых умений, способностей работников и переосмысление основных бизнес-процессов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.