Поступления средств в банки в ФГВФЛ в течение марта 2022 года превысили 1,5 млрд грн — Finance.ua

В марте 2022 года сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, составила 1 510,7 млн грн. Наибольшее количество средств поступило от погашения ценных бумаг — 1 505,8 млн грн (АО «МР БАНК»).
От погашения кредитов банки получили 3,7 млн грн (АО АКБ «АРКАДА» — 2,2 млн грн, АО «МР БАНК» — 1,5 млн грн), от продажи имущества — 1,2 млн грн (АО «БАНК ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» — 0,8 млн грн, АО АКБ «АРКАДА» — 0,4 млн грн).
В целом за январь-март 2022 года поступления средств в банки в управлении Фонда составили 1 619,7 млн грн, из которых 1 505,8 млн грн поступило от погашения ценных бумаг, 66,3 млн грн — от реализации имущества, 47,1 млн грн — от погашения кредитов, 0,6 млн грн — от аренды имущества.
С целью минимизации негативного влияния последствий военной агрессии Российской Федерации против Украины Фонд ввел Кредитные каникулы для ликвидируемых заемщиков банков. В то же время Фонд обращается с просьбой к заемщикам при наличии финансовой возможности продолжать выполнять свои долговые обязательства, чтобы не накапливать кредитную нагрузку. Отдельно Фонд отмечает высокий уровень кредитной дисциплины физических лиц — заемщиков АО АКБ «АРКАДА», продолжающих выполнять свои обязательства по кредитам.
Обращаем внимание заемщиков АО «МР БАНК» и ПАО «Проминвестбанк», что их обязательства перед банками не отменяются — все средства, которые они будут уплачивать в погашение своих долговых обязательств, как это предусматривается законодательством, будут направляться на удовлетворение требований кредиторов этих учреждений (физических лиц сверх гарантированной суммы и бизнеса), а также государства.
Кроме того, Фонд напоминает арендаторам недвижимого имущества ликвидируемых банков о порядке внесения арендной платы за пользование недвижимостью, а также о ее возврате банку-арендодателю в случае истечения срока действия договора аренды или прекращения использования арендованного имущества.
Напомним, средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
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