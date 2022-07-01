Поступления из-за границы выросли: сколько трудовые мигранты перевели в Украину — Finance.ua
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Поступления из-за границы выросли: сколько трудовые мигранты перевели в Украину

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Объем частных переводов в Украину из-за границы за май 2022 составил 1,162 млрд долларов.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Эта сумма на 3% больше, чем в мае прошлого года (1,128 млрд долларов) и на 14,9% больше, чем в апреле текущего года (1,011 млрд долларов).
Всего, по данным НБУ, за январь-май 2022 года в Украину поступило 5,236 млрд долларов, что на 7,9% меньше, чем годом ранее (5,684 млрд долларов).
Отметить, трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную сумму 15,026 млрд долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11,980 млрд долларов).
Напомним, Национальный банк Украины улучшил прогноз объема частных переводов в Украину на 2022 год с 15,0 до 16,2 млрд долларов. На 2023 год прогноз повышен с 15,7 до 17 млрд долларов.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам:
РБК-Україна
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