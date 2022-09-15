Поступления банков-банкротов превысили 2 млрд грн — Finance.ua
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Поступления банков-банкротов превысили 2 млрд грн

Казна и Политика
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Поступления банков-банкротов превысили 2 млрд грн
Поступления банков-банкротов превысили 2 млрд грн
В течение января-августа 2022 года поступления средств в банки под управлением Фонда гарантирования вкладов составили 2,04 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что из общей суммы 1,5 млрд грн поступило от погашения ценных бумаг, 326,4 — от погашения кредитов, 194 млн грн — от реализации имущества, 22,1 млн грн — от аренды имущества.
В частности, в августе сумма поступления средств в ликвидируемые Фондом банки составила 148,3 млн грн.
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Больше всего средств поступило от реализации имущества — 128,6 млн грн. Вся сумма получена от продаж активов Проминвестбанка. От погашения кредитов в банки поступило 14,1 млн грн, из которых, в частности, 10,1 млн грн — Мегабанк, 2,8 млн грн — банк «Аркада», 1 млн грн — «Премиум». Еще 5,6 млн грн — это средства, которые банки получили от аренды имущества.
В Фонде напомнили, что в июне была возобновлена приостановленная из-за закрытия реестров продажа активов банков.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц внес изменения в условия открытого конкурса с целью выведения неплатежеспособного банка «Сич» с рынка.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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