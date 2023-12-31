Построен первый самосвал «Кошмановец» на шасси JAC N120 — Finance.ua
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Построен первый самосвал «Кошмановец» на шасси JAC N120

Фондовый рынок
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Построен первый самосвал «Кошмановец» на шасси JAC N120
Построен первый самосвал «Кошмановец» на шасси JAC N120
Отечественный завод спецтехники «Техкомплект» продолжает расширять линейку своих фирменных самосвалов «Кошмановец». На днях была изготовлена ​​модель трехсторонней разгрузки на шасси JAC N120.
Кузов с бортами высотой 1200 мм и внутренней протяженностью 4605 мм и шириной 2340 мм имеет полезный объем 10,5 м куб. Грузоподъемность составляет 6 т. Платформа изготовлена ​​из высокопрочной стали 3СП/ПС: толщина бортов — 2 мм, а пола — 4 мм. Поднимает и опускает кузов гидравлики марки Hyva.
Отметим, что 12-тонное шасси JAC N120 было недавно обновлено, причем специально для украинского рынка. Трехместная кабина снаружи получила светодиодные фары и другую решетку радиатора, а внутри — переделанную приборную панель и более удобные кресла. Колеса увеличенного размера — на 22,5 дюйма — улучшают проходимость и устойчивость к повышенным нагрузкам. Грузоподъемность шасси составляет 8 т.
Новый самосвал Кошмановец на шасси JAC N120 оснащается 3,76-литровым турбодизелем мощностью 170 л.с. и максимальным крутящим моментом 600 Нм. Коробка передач — механическая, 6-ступенчатая. В базовую комплектацию входят система ESP, борткомпьютер, кондиционер, круиз-контроль, центральный замок с дистанционным управлением, цифровое радио с USB.
По материалам:
autocentre.ua
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