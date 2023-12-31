Построен первый самосвал «Кошмановец» на шасси JAC N120 — Finance.ua

Построен первый самосвал «Кошмановец» на шасси JAC N120 Сегодня 03:39 — Фондовый рынок

Построен первый самосвал «Кошмановец» на шасси JAC N120

Отечественный завод спецтехники «Техкомплект» продолжает расширять линейку своих фирменных самосвалов «Кошмановец». На днях была изготовлена ​​модель трехсторонней разгрузки на шасси JAC N120.

Кузов с бортами высотой 1200 мм и внутренней протяженностью 4605 мм и шириной 2340 мм имеет полезный объем 10,5 м куб. Грузоподъемность составляет 6 т. Платформа изготовлена ​​из высокопрочной стали 3СП/ПС: толщина бортов — 2 мм, а пола — 4 мм. Поднимает и опускает кузов гидравлики марки Hyva.

Отметим, что 12-тонное шасси JAC N120 было недавно обновлено, причем специально для украинского рынка. Трехместная кабина снаружи получила светодиодные фары и другую решетку радиатора, а внутри — переделанную приборную панель и более удобные кресла. Колеса увеличенного размера — на 22,5 дюйма — улучшают проходимость и устойчивость к повышенным нагрузкам. Грузоподъемность шасси составляет 8 т.

Новый самосвал Кошмановец на шасси JAC N120 оснащается 3,76-литровым турбодизелем мощностью 170 л.с. и максимальным крутящим моментом 600 Нм. Коробка передач — механическая, 6-ступенчатая. В базовую комплектацию входят система ESP, борткомпьютер, кондиционер, круиз-контроль, центральный замок с дистанционным управлением, цифровое радио с USB.

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