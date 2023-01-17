Пострадавшие в Днепре получат 240 млн грн на покупку жилья — Finance.ua

Пострадавшие в Днепре получат 240 млн грн на покупку жилья Сегодня 17:05 — Личные финансы

Пострадавшие в Днепре получат 240 млн грн на покупку жилья, Фото: Telegram

Жителям разрушенных в результате ракетного удара россиян квартир в Днепре выплатят по миллиону гривен.

Как рассказал председатель общественного совета при Днепровском городском совете Геннадий Корбан в эфире телемарафона, такое решение приняли местные власти.

«Принято решением Днепровского горсовета о выплате каждой семье, лишившейся жилья, миллиона гривен на руки. Мы хотим, прежде всего, обеспечить людей жильем», — отметил он.

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По словам чиновника, речь идет об около 240 семьях.

«Я говорю в целом о том жилье, которое придется отселить для того, чтобы люди могли жить в более или менее достойных условиях. Это около 240 квартир сегодня», — подчеркнул Корбан.

Кроме того, пострадавшие семьи получат денежную помощь от благотворительных фондов, в частности Kiddo и Фонда Рината Ахметова.

Эти деньги также будут софинансировать жилье для людей. Это, я считаю, конкретная помощь, которая должна быть немедленно оказана людям — для покупки квартир на вторичном рыке. Потому что строительство жилья, восстановление дома — это занимает годы, месяцы, а людям нужно жить завтра, послезавтра. Им нужна крыша над головой", — подчеркнул Корбан.

Напомним, 14 января россия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины. Силы ПВО уничтожили 25 из 38 ракет разных типов.

В частности, целенаправленным ракетным ударом оккупанты разрушили часть многоэтажного дома в Днепре. По данным Воздушных Сил ВСУ, рф ударила по зданию тяжелой ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.

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