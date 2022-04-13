Пострадавшие от войны могут получить средства реабилитации без установления инвалидности: кто получит — Finance.ua

Что они могут получить. Инвалидные коляски, протезы и другие необходимые вспомогательные средства могут получить как военные, так и обычные граждане. Соответствующее решение принял Кабмин.
Кто может получить средства реабилитации?
Все, кто получил ранения, контузию, увечья или заболевания во время службы, трудовой и иной деятельности, направленной на защиту страны во время военной агрессии россии, а также в результате проживания в районах проведения боевых действий или в районах, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам и другим военным нападениям.
Каким образом можно получить нужные средства?
Средства будут предоставляться по заключению военно-врачебных комиссий или врачебно-консультативных комиссий учреждений здравоохранения, независимо от установления инвалидности.