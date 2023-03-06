Поставщик Apple построит еще один завод iPhone в Индии — Finance.ua
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Поставщик Apple построит еще один завод iPhone в Индии

Фондовый рынок
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Поставщик Apple построит еще один завод iPhone в Индии
Поставщик Apple построит еще один завод iPhone в Индии
Партнер Apple — тайваньская компания Foxconn — планирует построить в индийском городе Бангалор новый завод примерно за $700 млн.
Об этом сообщает Bloomberg.
Компания хочет нарастить производство деталей для iPhone. Это свидетельствует об ускорении переноса производства из Китая в соседние страны, в первую очередь Вьетнам и Индию, по мере роста напряжения между США и Китаем.
На новом заводе Foxconn также сможет собирать смартфоны Apple и производить некоторые детали своего нового бизнеса по выпуску электромобилей.
Ожидается, что новая производственная площадка в Индии создаст около 100 000 рабочих мест. В индийском штате Тамилнад уже работает один из заводов Foxconn, на котором выпускают новые модели iPhone.
Напомним, Apple переносит производство из Китая после строгих карантинных мер и ограничений, связанных с COVID, а также с ростом торговой и геополитической напряженности между Пекином и Вашингтоном.
Вся цепочка поставок сейчас ищет альтернативу, а Индия готова стать одной из лучших альтернатив. Как отметил управляющий директор Salcomp Manufacturing India Сасикумар Гендхэм, весь мир зависел от Китая в течение последних нескольких десятилетий, и «пришло время действительно диверсифицироваться».
Apple сделала большую ставку на Индию, поскольку начала собирать iPhone в стране в 2017 году через Wistron, а позже Foxconn, согласно стремлению индийского правительства развивать местное производство.
По материалам:
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