Поставщик Apple построит еще один завод iPhone в Индии — Finance.ua

Поставщик Apple построит еще один завод iPhone в Индии Сегодня 05:12 — Фондовый рынок

Поставщик Apple построит еще один завод iPhone в Индии

Партнер Apple — тайваньская компания Foxconn — планирует построить в индийском городе Бангалор новый завод примерно за $700 млн.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания хочет нарастить производство деталей для iPhone. Это свидетельствует об ускорении переноса производства из Китая в соседние страны, в первую очередь Вьетнам и Индию, по мере роста напряжения между США и Китаем.

На новом заводе Foxconn также сможет собирать смартфоны Apple и производить некоторые детали своего нового бизнеса по выпуску электромобилей.

Ожидается, что новая производственная площадка в Индии создаст около 100 000 рабочих мест. В индийском штате Тамилнад уже работает один из заводов Foxconn, на котором выпускают новые модели iPhone.

Напомним, Apple переносит производство из Китая после строгих карантинных мер и ограничений, связанных с COVID, а также с ростом торговой и геополитической напряженности между Пекином и Вашингтоном.

Вся цепочка поставок сейчас ищет альтернативу, а Индия готова стать одной из лучших альтернатив. Как отметил управляющий директор Salcomp Manufacturing India Сасикумар Гендхэм, весь мир зависел от Китая в течение последних нескольких десятилетий, и «пришло время действительно диверсифицироваться».

Apple сделала большую ставку на Индию, поскольку начала собирать iPhone в стране в 2017 году через Wistron, а позже Foxconn, согласно стремлению индийского правительства развивать местное производство.

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