Поставки Tesla в этом году достигнут рекордных 1,8 млн авто, но не оправдают ожиданий Илона Маска — Finance.ua

Поставки Tesla в этом году достигнут рекордных 1,8 млн авто, но не оправдают ожиданий Илона Маска Сегодня 05:35 — Фондовый рынок

Поставки Tesla в этом году достигнут рекордных 1,8 млн авто, но не оправдают ожиданий Илона Маска

Автопроизводитель Tesla готовится объявить о еще одном рекордном квартале по поставке электромобилей. Впрочем, показатель, вероятно, недотянет до амбициозной цели в 2 млн в год, которую генеральный директор Илон Маск озвучил в начале 2023-го.

Об этом пишет Reuters.

По данным 14 аналитиков, опрошенных LSEG, в 2023 году Tesla, вероятно, поставила 1,82 млн автомобилей во всем мире, что на 37% больше, чем в 2022 году, при этом в четвертом квартале было поставлено около 473 000 единиц.

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Столкнувшись с замедлением продаж, Tesla воспользовалась своей лидирующей в отрасли прибылью и снизила цены на свои четыре модели автомобилей по всему миру в 2023 году, уделив особое внимание Китаю, где компания уступила долю рынка местным брендам, включая BYD.

Однако ценовая война и замедление спроса на электромобили побудили автопроизводителей, включая Ford Motor, отказаться от своих планов по электрификации, в результате чего Tesla стала бесспорным лидером в США и помогла ее акциям более чем вдвое в этом году.

«Четвертый квартал, как правило, самый сильный в году с точки зрения поставок Tesla, мы ожидаем, что в этом году ситуация повторится», — сказал Гаррет Нельсон, старший аналитик CFRA Research.

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В январе Маск заявил, что Tesla имеет потенциал достичь 2 млн. поставок в этом году, если не будет форс-мажора. Но совсем недавно, в октябре, он предупредил, что более высокая стоимость заимствований оказывает давление на спрос.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидают, что в следующем году Tesla осуществит 2,2 млн. поставок. Большинство считает, что недавно выпущенного Cybertruck и обновленного Model 3 недостаточно для повышения спроса.

Маск сказал, что Cybertruck будет составлять небольшой процент автомобилей Tesla, которые будут выпускаться в следующем году, и что существуют «огромные проблемы» в достижении массового производства пикапа.

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По результатам третьего квартала Tesla увеличила выручку на 9%, в то же время чистая прибыль упала в 1,8 раза. Валовая маржа на автомобиль, скорректированная с учетом резко возросших кредитов и лизинга, снизилась вдвое по сравнению с прошлым годом, до примерно $7000, что является самым низким показателем с начала 2018 года.

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