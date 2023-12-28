Поставки Tesla в этом году достигнут рекордных 1,8 млн авто, но не оправдают ожиданий Илона Маска — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поставки Tesla в этом году достигнут рекордных 1,8 млн авто, но не оправдают ожиданий Илона Маска

Фондовый рынок
11
Поставки Tesla в этом году достигнут рекордных 1,8 млн авто, но не оправдают ожиданий Илона Маска
Поставки Tesla в этом году достигнут рекордных 1,8 млн авто, но не оправдают ожиданий Илона Маска
Автопроизводитель Tesla готовится объявить о еще одном рекордном квартале по поставке электромобилей. Впрочем, показатель, вероятно, недотянет до амбициозной цели в 2 млн в год, которую генеральный директор Илон Маск озвучил в начале 2023-го.
Об этом пишет Reuters.
По данным 14 аналитиков, опрошенных LSEG, в 2023 году Tesla, вероятно, поставила 1,82 млн автомобилей во всем мире, что на 37% больше, чем в 2022 году, при этом в четвертом квартале было поставлено около 473 000 единиц.
Читайте также
Столкнувшись с замедлением продаж, Tesla воспользовалась своей лидирующей в отрасли прибылью и снизила цены на свои четыре модели автомобилей по всему миру в 2023 году, уделив особое внимание Китаю, где компания уступила долю рынка местным брендам, включая BYD.
Однако ценовая война и замедление спроса на электромобили побудили автопроизводителей, включая Ford Motor, отказаться от своих планов по электрификации, в результате чего Tesla стала бесспорным лидером в США и помогла ее акциям более чем вдвое в этом году.
«Четвертый квартал, как правило, самый сильный в году с точки зрения поставок Tesla, мы ожидаем, что в этом году ситуация повторится», — сказал Гаррет Нельсон, старший аналитик CFRA Research.
Читайте также
В январе Маск заявил, что Tesla имеет потенциал достичь 2 млн. поставок в этом году, если не будет форс-мажора. Но совсем недавно, в октябре, он предупредил, что более высокая стоимость заимствований оказывает давление на спрос.
Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидают, что в следующем году Tesla осуществит 2,2 млн. поставок. Большинство считает, что недавно выпущенного Cybertruck и обновленного Model 3 недостаточно для повышения спроса.
Маск сказал, что Cybertruck будет составлять небольшой процент автомобилей Tesla, которые будут выпускаться в следующем году, и что существуют «огромные проблемы» в достижении массового производства пикапа.
Читайте также
По результатам третьего квартала Tesla увеличила выручку на 9%, в то же время чистая прибыль упала в 1,8 раза. Валовая маржа на автомобиль, скорректированная с учетом резко возросших кредитов и лизинга, снизилась вдвое по сравнению с прошлым годом, до примерно $7000, что является самым низким показателем с начала 2018 года.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.