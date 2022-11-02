Поставки СПГ из россии в октябре приблизились к рекорду с 2020 года — Finance.ua
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Поставки СПГ из россии в октябре приблизились к рекорду с 2020 года

Энергетика
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Поставки российского сжиженного газа в октябре выросли почти до самого высокого уровня с марта, что свидетельствует о проблемах на пути стран снизить свою зависимость от рф накануне зимы.
Об этом сообщает Bloomberg на основе данных отслеживания судов.
Экспорт СПГ из россии вырос на 1,1% в годовом исчислении в октябре до 2,9 млн тонн. Для сравнения, самый высокий уровень экспорта СПГ зафиксирован в марте на уровне 3 млн тонн. Это резко контрастирует с резким падением поставок российского газа по газопроводу в Европу после того, как рф начала полномасштабную войну против Украины.
Поставки СПГ из россии в октябре приблизились к рекорду с 2020 года
Хотя почти половина транспортируемого кораблями газа до сих пор находится в состоянии транзита, крупнейшие страны-импортеры — Франция, Китай и Япония. В настоящее время прямые санкции в отношении российского СПГ не введены, но рост экспорта показывает, что спрос на топливо остается высоким на фоне подготовки к зиме.
Ряд правительств и компаний идут к тому, чтобы остановить дополнительные закупки или вовсе прекратить поставки из россии. К примеру, Британия не импортировала СПГ из россии с начала полномасштабной войны в феврале, а с января запретит его импорт официально.
Покупатели в Китае увеличили закупки российского СПГ, чтобы приобрести топливо со скидкой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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