Пособие одиноким родителям: кто и как может его получить — Finance.ua

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Пособие одиноким родителям: кто и как может его получить

Личные финансы
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Пособие одиноким родителям: кто и как может его получить
Пособие одиноким родителям: кто и как может его получить
Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на социальные выплаты от государства.
В Telegram-канале Министерства социальной политики объяснили, на какое денежное пособие может рассчитывать одинокая мать или отец.
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Для них предусмотрено пособие от государства на содержание ребенка. Объем пособия равен разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Как получить пособие на содержание ребенка

Получить такие выплаты можно, обратившись в орган социальной защиты или центр предоставления административных услуг по месту жительства или подать заявление через портал «Дія».
К заявлению следует приложить:
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи;
  • копию свидетельства о рождении ребенка;
  • выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации рождения ребенка с указанием сведений об отце/матери;
  • справку о доходах при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т. п. и согласно законодательству не может быть получена по запросу органа соцзащиты населения;
  • в случае смерти одного из родителей — копию свидетельства о смерти одного из супругов и справку о том, что они не получают на детей пенсии и государственное социальное пособие;
  • при усыновлении ребенка — копию решения об усыновлении.
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Напомним, в этом году размер прожиточного минимума в Украине на одного человека в расчете на месяц составит 2 920 гривен, тогда как сейчас он равен 2589 гривен. Изменения произойдут уже 1 января.
Украинцы имеют возможность через приложение «Дія» оформить четыре вида социальных пособий и получить ряд социальных услуг.
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По материалам:
Дзеркало Тижня
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