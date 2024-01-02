Пособие одиноким родителям: кто и как может его получить — Finance.ua

Пособие одиноким родителям: кто и как может его получить
Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на социальные выплаты от государства.
В Telegram-канале Министерства социальной политики объяснили, на какое денежное пособие может рассчитывать одинокая мать или отец.
Для них предусмотрено пособие от государства на содержание ребенка. Объем пособия равен разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.
Как получить пособие на содержание ребенка
Получить такие выплаты можно, обратившись в орган социальной защиты или центр предоставления административных услуг по месту жительства или подать заявление через портал «Дія».
К заявлению следует приложить:
- декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации рождения ребенка с указанием сведений об отце/матери;
- справку о доходах при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования
и т. п.и согласно законодательству не может быть получена по запросу органа соцзащиты населения;
- в случае смерти одного из родителей — копию свидетельства о смерти одного из супругов и справку о том, что они не получают на детей пенсии и государственное социальное пособие;
- при усыновлении ребенка — копию решения об усыновлении.
Напомним, в этом году размер прожиточного минимума в Украине на одного человека в расчете на месяц составит 2 920 гривен, тогда как сейчас он равен 2589 гривен. Изменения произойдут уже 1 января.
Украинцы имеют возможность через приложение «Дія» оформить четыре вида социальных пособий и получить ряд социальных услуг.
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