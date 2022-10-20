Послевоенное восстановление энергосектора Украины будет предусматривать расширение доступа потребителей к чистой энергии — Finance.ua

Послевоенное восстановление энергосектора Украины будет предусматривать расширение доступа потребителей к чистой энергии Сегодня 21:30 — Энергетика

Массированные обстрелы энергетических объектов Украины со стороны россии привели к ограничениям в электроснабжении потребителей, однако быстрое восстановление свидетельствует о наличии мощной системы электрических сетей в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики по европейской интеграции Ярослав Демченков.

«Война продемонстрировала, что наша энергосистема действительно очень устойчива, ведь даже во время таких масштабных атак мы обеспечиваем должную частоту, оперативно проходят ремонтные работы, быстро возобновляется энергоснабжение потребителям. В то же время ситуация показала, что электрические сети остаются очень уязвимыми для ракетных ударов. Поэтому после победы мы должны найти решение, как сделать наши системы электрообеспечения более защищенными», — отметил замминистра.

По его словам, послевоенное восстановление и развитие энергетического сектора должно быть, в первую очередь, быстрым и устойчивым, ориентироваться на инновационные технологии и «зеленую» энергию.

"Необходимо расширить доступ потребителя к чистой энергии, в первую очередь электрической. Для этого требуется усиление энергетической безопасности в целом и балансовая надежность нашей энергосистемы. У нас есть значительные перспективы развития гидроэнергетики как маневровых мощностей для балансировки системы. Развитие возобновляемой энергетики — ветровой и солнечной — должно сопровождаться установкой накопителей электроэнергии.

Перспективы

Перспективна также биоэнергетика, в частности, строительство ТЭЦ на биомассе в контексте постепенного замещения угольной генерации", — отметил Ярослав Демченков.

Он добавил, что значительный потенциал имеет направление возобновляемых газов, и Украина планирует развивать сотрудничество с Европой в этой сфере.

Замминистра призвал международных партнеров и бизнес уже сейчас готовить проекты по восстановлению энергетического сектора Украины, сотрудничать с регионами, чтобы сразу после окончания войны начать их реализацию.

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