Последняя презентация смарт-часов от Apple повлияла на рост Bitcoin — Finance.ua
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Последняя презентация смарт-часов от Apple повлияла на рост Bitcoin

Финтех и Карты
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Последняя презентация смарт-часов от Apple повлияла на рост Bitcoin
Последняя презентация смарт-часов от Apple повлияла на рост Bitcoin
Благодаря презентации новых смарт-часов и iPhone 14 от Apple стоимость флагманской криптовалюты выросла на 5%.
По словам криптовалютных аналитиков, события на фондовом рынке нередко влияют и на стоимость криптовалют, именно так и произошло на этот раз. После публикации информации о долгожданных новинках от Apple, акции компании стали стремительно расти, потянув за собой и цену BTC.
Как стало известно, после достижения худших ценовых показателей на прошлой неделе, сегодня, 12 сентября, курс флагманской криптовалюты превысил $22 000. Согласно CoinGecko, за последние сутки BTC подорожал на 3%. На момент написания новости цифровой актив торгуется по $22 163.
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Стоит заметить, что новые смарт-часы и iPhone 14 помогли не только биткоину, но и криптовалютным мошенникам. Так, после официальной презентации нового iPhone криптовалютные мошенники воспользовались моментом и запустили поддельную прямую трансляцию на фейковом YouTube-канале Apple — за несколько часов трансляцию просмотрели десятки тысяч пользователей.
В описании трансляции содержалась фишинговая ссылка, перейдя по которой пользователи рисковали потерять собственные средства. Для фейковой прямой трансляции хакеры использовали старое интервью генерального директора Apple Тима Кука, проведенное журналистами CNN в 2018 году.
По материалам:
noworries
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