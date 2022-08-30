Последний шаг к «таможенному безвизу» с ЕС: депутаты одобрили две ратификации — Finance.ua

Последний шаг к «таможенному безвизу» с ЕС: депутаты одобрили две ратификации Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Последний шаг к «таможенному безвизу» с ЕС: депутаты одобрили две ратификации

Сегодня, 30 августа Верховная Рада ратифицировала два соглашения, которые требовались для «таможенного безвиза» с ЕС. За соответствующие решения проголосовали 275 и 229 депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк

«Рада сделала последний шаг для таможенного безвиза и одобрила две ратификации», — написал он.

Таким образом, Украина присоединилась к Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами. Первое соглашение поддержали 275 депутатов, второе — 279 народных избранников.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что «таможенный безвиз» — это быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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