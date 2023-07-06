Последний бензиновый Lamborghini в истории раскупили на год вперед — Finance.ua

Последний бензиновый Lamborghini в истории раскупили на год вперед Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

Последний бензиновый Lamborghini в истории раскупили на год вперед

После обновления Lamborghini Urus за ним выстроились огромные очереди. Спортивный кроссовер был раскуплен до осени 2024 года.

Об этом сообщил СЕО Lamborghini Стефан Винкельманн немецкому изданию Welt.

По его словам, уже прекратили принимать заказы как на экстремальный лимитированный Lamborghini Urus Performante, так и на стандартный обновленный Urus S, который будет выпущен большим тиражом.

Стефан Винкельманн подчеркнул, что две эти версии будут последними чисто бензиновыми моделями в истории Lamborghini, ведь марка начала электрификацию своей линейки. Коснется она и кроссовера: осенью 2024 года появится заряжаемый гибрид, и желающим приобрести Lamborghini Urus придется ждать презентации этой версии.

Напомним, что кроссовер Lamborghini Urus является самой популярной моделью в истории итальянской марки. С 2018 года выпущено более 25 000 этих автомобилей стоимостью от $200 000.

В конце 2022 года модель прошла обновление. Были представлены две версии кроссовера — стандартный Lamborghini Urus S и облегченный спортивный Urus Performante. Оба варианта оснащены 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 666 л. с.

Фокус По материалам:

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