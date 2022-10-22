Последние массированные ракетные обстрелы оказали влияние на работу половины бизнесов ЕВА (инфографика) — Finance.ua

Последние массированные ракетные обстрелы оказали влияние на работу половины бизнесов ЕВА (инфографика) Сегодня 08:50 — Личные финансы

Почти половина компаний Европейской бизнес ассоциации, а именно 47%, сообщили, что недавние ракетные атаки по Украине в той или иной степени повлияли на их работу.

В частности, некоторые компании вынужденно приостановили работу из-за отсутствия электроэнергии и интернета и из соображений безопасности, что привело к частичной потере заказов, приостановке проектов и простою.

В то же время бизнес понимает серьезность вызовов зимнего сезона, поэтому готовится к потенциальным угрозам. Так, 82% компаний проводят подготовку на случай перебоев с поставками воды, газа, электроэнергии, 56% компаний готовятся к ударам по критической инфраструктуре, транспортной сети и предприятиям, 53% — к перебоям со связью и Интернетом.

Какие именно подготовительные мероприятия осуществляет бизнес

Компании готовят резервное оборудование и запасы сырья, топлива, материалов, разрабатывают Программы по безопасности и Business Continuity Plan, делают мониторинг и аналитический отчет по развитию ситуации в Украине, проводят мероприятия по кибербезопасности и прочее.

Такие подготовительные мероприятия критически важны для нормального функционирования компаний. Среди членов Ассоциации 44% работают в полном объеме, 53% работают с ограничениями, и только 3% не работают. Напомним, что в июле в полном объеме работало 49%, а не работающих не было вообще. Среди частично работающих бизнесов половина ограничили географию деятельности, треть закрыли часть офисов/торговых точек/отделений, а четверть перевела деятельность в онлайн.

Зарплаты

Большинство компаний, а именно 79% продолжают выплату заработной платы сотрудникам в полном объеме, а 18% делают это с авансовыми или дополнительными выплатами. Это больше, чем в июле, тогда 61% компаний выплачивали полную заработную плату. Еще 15% бизнесов Ассоциации сократили размер зарплаты, 8% были вынуждены отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Еще 7% сокращают персонал по сравнению с 10% в предыдущей волне опроса.

У 85% компаний некоторые сотрудники на сегодняшний день пользуются статусом временной защиты за рубежом. В частности, у 61% опрошенных нами компаний за границей находится до 10% персонала, у 20% компаний — 10-40%, и еще 4% СЕО сообщают, что у них за границей находится более 40% команды.

При этом 73% бизнесов утверждают, что им хватает финансовых ресурсов для функционирования и развития, а период финансовой устойчивости 61% оценивают в год и более (ранее — 46%), еще 26% — в полгода, и только 6% — в несколько месяцев. Бизнес существенно нарастил финансовые резервы с марта, хотя несколько возросло количество компаний, у которых они отсутствуют — до 5% в октябре по сравнению с 2% в июле.

Основными источниками финансирования для них сейчас являются оборотные средства — для 63% компаний, еще 17% пользуются международным кредитованием, 13% — банковскими ссудами, 3% — коммерческим кредитованием.

У почти половины респондентов, а именно 47% есть потери имущества или активов непосредственно в результате боевых действий. При этом 40% сообщают о потерях до 1 миллиона долларов, еще 35% — о потерях в диапазоне 1-10 миллионов долларов, 15% — о потерях более 10 миллионов. Никакие потери не понесли только 5% бизнесов.

Совокупные задокументированные потери на сегодняшний день составляют как минимум 437,5 млн евро — по информации опрошенных нами членских компаний Ассоциации.

Компании продолжают и даже увеличивают поддержку населения и армии. Так, 57% поддерживают работников, защищающих страну, 47% — помогают финансово, 43% — помогают продукцией, 24% — услугами, 17% — медикаментами, 14% — средствами защиты/обороны.

Очень радует, что на сегодняшний день 83% готовы присоединяться к послевоенному восстановлению Украины. Напомним, в апреле таковых было 67% среди членских компаний Ассоциации.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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