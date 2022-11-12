Последнее повышение пенсий коснулось далеко не всех украинцев: причины — Finance.ua
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Последнее повышение пенсий коснулось далеко не всех украинцев: причины

Личные финансы
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Последнее повышение пенсий коснулось далеко не всех украинцев: причины
Последнее повышение пенсий коснулось далеко не всех украинцев: причины
В октябре 2022 года часть украинских пенсионеров получили повышенные выплаты. Перерасчет был запланирован заранее, однако затронул в конце концов лишь пятую часть всех получателей пенсий в стране — около 2,8 млн человек. По данным ПФУ, средний размер пенсии после индексации выплат поднялся до 4539 грн. Однако многие продолжают жаловаться: их финансовое положение осталось неизменным.
Как объясняет «На пенсии», подобная «выборочная» индексация связана сразу с несколькими факторами. При этом каждый случай, в котором повышение выплат не произошло, можно рассматривать отдельно, вероятно, будет влиять что-то свое.
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Всего основных моментов, которые могли повлиять на отсутствие перерасчета пенсий, три:
  • неподходящий возраст получателя. Так, в октябре повышение коснулось тех пенсионеров, которые достигли 65-летнего возраста и старше. В основном индексация вообще коснулась людей 70-74 лет;
  • нехватка страхового стажа. Как известно, полный стаж (30 лет для женщин и 35 для мужчин) необходим для получения полноценных выплат при выходе на заслуженный отдых. Люди, у которых он меньше или имеют проблемы с его подтверждением, вряд ли получат все необходимые надбавки;
  • дальнейшая работа. Часть пенсионеров может иметь «правильный» для индексации выплат возраст и достаточно стажа, однако официально продолжать работу. В таком случае перерасчет вряд ли произойдет.
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Также на процесс повышения пенсий влиял размер выплат. Чаще всего его не пересматривали, если размер ежемесячной зарплаты был больше 3000 гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеграф
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