После войны структура украинской экономики будет меняться - Шмыгаль — Finance.ua

После войны структура украинской экономики будет меняться - Шмыгаль Сегодня 11:44 — Казна и Политика

После войны структура украинской экономики будет меняться - Шмыгаль

После войны структура украинской экономики будет меняться в направлении малого и среднего бизнеса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время состоявшейся в Киеве встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Он напомнил, что правительство запустило программу грантовой поддержки для микро-, малого и среднего бизнеса и будет дальше развивать ее совместно с партнерами.

Читайте также Состояние бизнеса: в августе было зарегистрировано более 22 тысяч ФЛП

«После войны структура украинской экономики будет меняться. Большое количество предприятий на сегодняшний день разрушены. Имея 7 миллионов внутренних переселенцев и 5 миллионов беженцев, нам необходимо будет быстро создать большое количество рабочих мест. Это возможно только в малом и среднем бизнесе. В этом направлении мы будем двигаться и создаем все необходимые условия. Поддержка украинских производителей может стать нашей национальной философией», — подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что экономика военного времени, прежде всего, предусматривает экономическую и финансовую устойчивость, и правительство над этим работает с помощью международных партнеров.

«Имеем несколько десятков приоритетных проектов для нашей экономики. Ключевые — это поддержка аграрной отрасли, поддержка военно-промышленного комплекса. Большое внимание уделяем развитию энергетики, особенно „зеленой“, цифровизации, развитию ІТ-инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса», — подчеркнул премьер-министр.

Он также сказал, что Украина запланировала триллион гривен расходов на содержание армии в бюджете на следующий год.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.