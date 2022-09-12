После войны структура украинской экономики будет меняться - Шмыгаль — Finance.ua
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После войны структура украинской экономики будет меняться - Шмыгаль

Казна и Политика
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После войны структура украинской экономики будет меняться - Шмыгаль
После войны структура украинской экономики будет меняться - Шмыгаль
После войны структура украинской экономики будет меняться в направлении малого и среднего бизнеса.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время состоявшейся в Киеве встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
Он напомнил, что правительство запустило программу грантовой поддержки для микро-, малого и среднего бизнеса и будет дальше развивать ее совместно с партнерами.
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«После войны структура украинской экономики будет меняться. Большое количество предприятий на сегодняшний день разрушены. Имея 7 миллионов внутренних переселенцев и 5 миллионов беженцев, нам необходимо будет быстро создать большое количество рабочих мест. Это возможно только в малом и среднем бизнесе. В этом направлении мы будем двигаться и создаем все необходимые условия. Поддержка украинских производителей может стать нашей национальной философией», — подчеркнул глава правительства.
Шмыгаль также отметил, что экономика военного времени, прежде всего, предусматривает экономическую и финансовую устойчивость, и правительство над этим работает с помощью международных партнеров.
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«Имеем несколько десятков приоритетных проектов для нашей экономики. Ключевые — это поддержка аграрной отрасли, поддержка военно-промышленного комплекса. Большое внимание уделяем развитию энергетики, особенно „зеленой“, цифровизации, развитию ІТ-инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса», — подчеркнул премьер-министр.
Он также сказал, что Украина запланировала триллион гривен расходов на содержание армии в бюджете на следующий год.

Куда инвестировать во время войны

По материалам:
УНІАН
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