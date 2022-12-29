После утренней атаки сложная ситуация со светом — на западе Украины, Одесской и Киевской областях Сегодня 12:14 — Энергетика

После десятого массированного обстрела россиянами объектов критической инфраструктуры сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в двух областях и на западе Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook

«К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут аварийные отключения света», — отметил глава Минэнерго.

Он добавил, что энергетики уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, без электроснабжения в Киеве остается 40% потребителей.

«40% потребителей столицы после ракетной атаки — без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — отметил Кличко.

Мэр отметил, что тепло и вода подаются в штатном режиме, кроме домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных.

Економічна Правда По материалам:

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