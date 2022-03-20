После ухода Booking сервисы бронирования в россии уже фиксируют резкий рост цен — Finance.ua

После ухода Booking сервисы бронирования в россии уже фиксируют резкий рост цен
Сегодня 15:35
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После выхода из России известного сервиса бронирования жилья Booking цены стали резко расти.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства «Интерфакс».
Сообщается, что отдельные российские сервисы бронирования отелей начали увеличивать комиссии по бронированию. Теперь у некоторых из них размер вознаграждения превышает тот, который был установлен для отелей американским сервисом. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
По ее словам, российские отельеры считают, что в нынешней ситуации комиссионные должны не повышаться, а снижаться. Однако ситуация наблюдается обратная.
Комиссии стали достигать 25% стоимости бронирования.
Тюрина напомнила, что доля Booking.com на рынке онлайн-бронирования гостиниц, как установила Федеральная антимонопольная служба, превышала 70%. До выхода сервиса с рынка России для многих гостиниц этот канал продаж был основным.
«Как следует из письма отельеров, средняя комиссия Booking.com составляла 15% (без НДС) от продаж. До его ухода основные агрегаторы были вынуждены ориентироваться на эту цену, и их комиссия зачастую также не превышала 15%, а у некоторых была и ниже. Сейчас, в зависимости от региона, отеля и компании-агрегатора, комиссии стали достигать 25% (без НДС) от стоимости бронирования», — рассказала Тюрина.